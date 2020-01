Speváčka LeRa zažila počas Silvestra obrovský strach: Streľba zo samopalu!

BRATISLAVA - Akosi sme si už zvykli, že k oslavám príchodu nového roka patria delobuchy, ohňostroje či petardy. Čoraz častejšie sa stáva pravidlom, že práve počas silvestrovských osláv sú mnohí v práci, a to sa týka najmä umelcov, hercov či moderátorov. Rovnako aj speváčka Lenka LeRa Rakar zažila hneď niekoľko pracovných Silvestrov. No je jeden, ktorý strávila s kamarátmi a do smrti naň nezabudne...

Kam príde, tam z nej srší pozitívna energia. Speváčka LeRa ju takmer každý rok rozdáva počas osláv Silvestra svojmu publiku. Je však jeden rok, ktorý bol pre ňu výnimkou. „Silvester sa mi spája prevažne s prácou a myslím si, že za 20 rokov môjho života som jeden jediný Silvester trávila s partiou kamarátov doma,” prezrádza LeRa.

Podľa jej slov to však bol veľmi divný večer.šokuje dôvodom. Ďalej však túto tému rozoberať veľmi nechcela, aby náhodou neprezradila aj to, čo má ostať utajené.

Mnohí by si možno mysleli, že ide o delobuchy, no sympatická herečka mala naozaj strach. „Nebolo mi všetko jedno,” priznáva. Usmievavá plavovláska nemá delobuchy vo všeobecnosti rada, a to najmä kvôli zvieratkám. Preto si v tomto ohľade želá len jedno: „Bola by som rada, ak by sme vedeli zapíjať nový rok v tichosti väčšej a bez týchto humbukov.”

Speváčka LeRa zažila Silvester strachu. Na vedľajšom pozemku niekto strieľal zo samopalu. Zdroj: Jan Zemiar