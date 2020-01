Tragický Štedrý deň profesora Traubnera: Boj o život... Amputovali mi nohu!

BRATISLAVA - Štedrý deň je sviatok, kedy sa rodina teší z prítomnosti ostatných členov, no sú aj ľudia, ktorí ho strávia v nemocnici. To je aj prípad známeho neurológa, profesora Pavla Traubnera (78). Ten totiž skončil počas Vianoc v rukách lekárov, ktorí bojovali o jeho život. Napokon sa to podarilo, no prišiel o nohu, ktorú mu museli amputovať.

Takýto Štedrý deň by nechcel zažiť nikto z nás. Našťastie, i napriek tomu, že profesor Traubner skončil v nemocnici a lekári bojovali o jeho život, napokon všetko dobre dopadlo. A to dokonca aj odhliadnuc od toho, že musel podstúpiť amputáciu. Radšej obetovať kúsok seba pre záchranu svojho života.

Profesor Traubner mal s pravou nohou problémy už dlhšie a v spoločnosti sa objavoval s podporou paličky. ​

To, že prišiel Pavel Traubner o nohu, dal svojim priateľom a priaznivcom vedieť on sám. So šokujúcou správou sa podelil na sociálnej sieti. „Vzácni priatelia, 24. 12. sa stala v mojom živote obrovská tragédia. Aby mi zachránili život, museli mi amputovať pravú dolnú končatinu nad kolenom, radikálne to zmenilo nás život,” ozrejmil známy neurológ, ktorého bolo v spoločnosti vídať mnohokrát o paličke.

Operáciu dokonca podstúpil aj napriek tomu, že už mu pomaly, ale isto ťahá na osemdesiatku a niekto by si povedal načo? Aj na to má sympatický profesionál jednoduchú odpoveď. „Rozhodol som sa nevzdať boja vzhľadom na svoju vzácnu manželku a 3 nádherné vnúčatá a vrátiť sa do normálneho života. Prosím, držte mi k tomu palce,” vysvetlil Traubner, ktorý nezabúda ani na ostatných. „A do roku 2020 prajem, aby sa už nikomu nič podobného nestalo, všetci ste boli dlho zdraví,” uzavrel svoj status.