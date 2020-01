Peter Marcin a Andy Kraus zažili strach na Silvestra: Preklopené delobuchy mierili na ľudí!

Mnohí ľudia odchádzajú osláviť príchod nového roka niekam do wellnesu, do zahraničia, alebo sa vyberú na chatu. To je aj prípad hercov Petra Marcina a Andyho Krausa, ktorí v minulosti skončili spolu na horách. „Máme s Andym veselú príhodu zo Silvestra. Sme boli spolu na chate, teda na hotelovej chate v horách a o polnoci sa išiel robiť ohňostroj," začal rozprávať Peter Marcin.

Ohnňostroje, delobuchy a prskavky pre mnohých neoddeliteľne patria k Silvestru, no tu sa príprava zvrhla.prezradil predstaviteľ Františka Stromokocúra v seriáli Susedia.

Ľudia naokolo tak boli nútení hľadať skrýš, aby ich, nedajbože, nezasiahla niektorá z rán delobuchu. „Skákali sme všetci do závejov, cítili sme sa ako počas SNP, takže sme sa chránili pred petardami," vysvetľuje Marcin, ktorý zároveň dodal, že všetko napokon dobre dopadlo a nikomu sa nič nestalo. No jedno je isté, pri manipulácii s ohňostrojom treba byť opatrný.

Peter Marcin porozprával o historke zo Silvestra. S Andym sa museli skrývať v závejoch. Zdroj: TV MARKÍZA