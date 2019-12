Bohaté Vianoce Mira Jaroša: Toľko darčekov nevedel odniesť domov!

Vianoce sú sviatky lásky, pokoja, no nebudeme klamať, ak tvrdíme, že mnohí z nás očakávajú aspoň nejaký darček pod stromčekom. Pre svoju rodinu v minulosti pripravil Miro Jaroš poriadne prekvapenie, keď nakúpil kopu darčekov. Mal dokonca problém dopraviť ich všetky domov. V tom čase Mirova rodina nepatrila medzi tie, ktoré žili vždy v hojnosti.

Pred rokmi odišiel robiť do Anglicka, kde pracoval ako opatrovateľ detí. Práve tam si zarobil väčšiu sumu a zainvestoval do vianočných darčekov. A oplatilo sa.prezradil nám Miro.

Boli to pamätné Vianoce, keďže jednu vec mali dokonca doma po prvý raz. „Pamätám si, že to boli krásne Vianoce, naša rodina mala vtedy prvýkrát ananás, sestre som kúpil takého veľkého plyšového maca, ešte ho máme niekde doma a veľmi som sa tešil, ako sa všetci tešili. Moji bratia vtedy veľmi chceli lepenú futbalovú loptu a ja som jednu doniesol,“ spomína s úsmevom spevák, pre ktorého najväčšou radosťou bolo to, že bola šťastná jeho rodina.

Vianoce trávi Miro Jaroš so svojou milovanou mamou. Zdroj: Instagram M.J. ​

Práve tieto sviatky, keď bol ešte tínedžer, radí medzi tie najkrajšie, aké kedy zažil. „Teraz, keď si vybavím tieto Vianoce alebo fotky z týchto Vianoc, to ešte žil aj môj otec, myslím, že to boli jedny z najkrajších Vianoc, keď som videl všetkých šťastných,“ hovorí s úsmevom rodák z Tepličky nad Váhom, ktorý prevzal po svojom otcovi úlohu hlavy rodiny.

„Máme také tradičné Vianoce, ja teraz, keď som najstarší v rodine, keďže môj otec zomrel, tak ja som ten, čo dáva krížik na čelo všetkým ostatným, ktorí sedia pri stole,“ opísal topkám svoju vianočnú „povinnosť“. Miro dokonca každoročne varí kapustnicu, ktorá im vydrží tri dni. Recept sa však netraduje, ale spevák ho našiel na internete a chutí celej rodine.

Miro Jaroš s úsmevom spomína na Vianoce, keď mal 17 a vrátil sa z Anglicka. Zdroj: Michal Petrik