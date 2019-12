Maroš Kramár terčom útoku: Pustil sa do neho politik... Zvažuje žalobu?!

Maroš Kramár terčom politického útoku.

BRATISLAVA - Do ostrieľaného herca Maroša Kramára (60) sa na internete poriadne pustil Ivan Hopta (61), predseda ľavicovej strany ÚSVIT. V minulosti, ešte pred revolúciou, bol Kramár výraznou postavou boja proti vtedajšiemu režimu. Mnohí sa vtedy báli čo i len otvoriť ústa, no on našiel odvahu a prehovoril. Politik si však teraz berie do úst jeho meno a obviňuje ho z prevracania kabátov. Herec sa už informoval, či sa s tým dá niečo robiť.