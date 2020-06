VIDEO Verejný lynč Maroša Kramára: Sexuálne obťažovanie maskérky? Pustila sa doňho aj známa redaktorka!

Jojkárska relácia Inkognito Slovákom pravidelne spríjemňuje pondelkové večery. V jej samom závere sa diváci môžu zabaviť na vtipných momentoch, ktoré sa po zostrihaní nedostali do samotnej epizódy. No a práve v momente, keď už na obrazovkách bežali titulky, sa vo včerajšom zostrihu objavil záber, za ktorý si Maroš Kramár vyslúžil verejný lynč.

Známy slovenský herec si totiž dovolil maskérku jemne poštekliť na zadku. Spravil tak dvakrát... A trvalo to približne sekundu. No aj tak sa kvôli tomuto naňho spustila lavína kritiky. A nielen na adresu Kramára, ale aj samotnej televízie.

Maroš Kramár si za toto vyslúžil verejný lynč. Zdroj: TV JOJ

„Chcela by som povedať, že ma správanie pána Kramára, ktoré ste odvysielali, prekvapuje, ale nie je to tak... Neprekvapuje ma ani to, že ste to odvysielali... Ste súčasťou problému, keď tým, čo divákom ponúkate, takéto správanie oslavujete a normalizujete,“ písala jedna z diváčok a pridala sa ďalšia: „Pán Kramár sa kedy začne správať ako dospelý človek? To, čo ste odvysielali počas titulkov, bolo škandalózne.“

Do herca sa na Instagrame pustila aj známa slovenská redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová. A svojimi slovami ho nijako nešetrila. „Maroš Kramár obťažoval maskérku a TV Joj sa to tak páčilo, že to ešte aj strihli do tituliek. Som bez slov. V ktorom vesmíre je normálne sa takto správať, prosím vás? Maroš Kramár už zaregistroval, že nie sú 90. roky?“ píše na sociálnej sieti redaktorka.

„Čo si to dovoľuje? A keď to niekto strihal, vysielal, režíroval, schvaľoval, to sa tam z tých desiatok ľudí nenašiel jediný jeden, čo by povedal - ľudia ste normálni?“ dodala Hanzelová. Oslovili sme teda v tejto súvislosti aj samotného Kramára a televíziu Joj. No kým herec sa nám zatiaľ nevyjadril, Jojka vydala k veci oficiálne stanovisko.

Do Maroša Kramára sa na svojom Instagrame pustila aj redaktorka Zuzana Kovačič Hanzelová. Zdroj: Instagram V.H.

„Na nakrúcaní relácie Inkognito vždy panovala dobrá nálada a po mnohých rokoch výroby tohto formátu medzi tvorcami a štábom vznikli kamarátske vzťahy. V Inkognite sa ženám naozaj neubližuje. Za zostrih po skončení relácie sa televízia divákom ospravedlňuje,“ vyjadrila sa pre Topky.sk PR manažérka Jojky Katarína Gajdošíková.

V každom prípade by fakt, či išlo o sexuálne obťažovanie mala v prvom rade zhodnotiť dotknutá slečna. Vám všetkým ostatným dávame možnosť vytvoriť si vlastný názor. Inkriminovaný moment zachytený na VIDEU: