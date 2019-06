Kramár urazil Adelu pred celým Slovenskom: Maroš, TOTO by si si k dáme nemal dovoliť!

BRATISLAVA - Herec a moderátor Maroš Kramár (60) sa vo svete šoubiznisu pohybuje už desiatky rokov a je povestný svojím imidžom džentlmena. Niekedy však aj on prestrelí a z úst vypustí niečo, čo nie je tak úplne vhodné. A tak sa stalo aj v najnovšej Chart show.

Témou sa tentokrát stali hity slovenských a českých filmov, ku ktorým si Adela Vinczeová (38) do štúdia pozvala českého herca Martina Dejdara, pôvabné speváčky z dua Twiins a spomínaného Maroša Kramára. A práve tento krok ju v určitom momente pravdepodobne zamrzel. Stalo sa tak, keď sa na pretras dostala česká rozprávka Traja veteráni a reč prišla na chamtivú princeznú a jej dlhý nos.

Kramár zrazu nechal slušnosť za dverami a do moderátorky si rypol. „To je o tebe!" vypadlo z herca. Blondínka je známa tým, že si aj ona sama sem-tam zažartuje na adresu svojho nosa, a poznámkou sa nenechala zaskočiť. „To je jediná žena, ktorá má dlhší nos ako ja, preto mám tú rozprávku rada," zachraňovala situáciu Adela.

Kramárovi však nestačilo a na jazyk mu prišla ďalšia vtipná slina. „Ja som počul, že ideš točiť druhý diel teraz," pokračoval v útoku s kamennou tvárou. „Áno, áno, je to tak," pritakala mu Adela.

Slovnú prestrelku si dvojica zjavne užívala a moderátorke, ktorá je už na hercov humor zvyknutá, sa podarilo zo situácie vykľučkovať s gráciou. Podobné poznámky by však určite zamrzeli nejednu ženu a z úst sympatického lámača ženských sŕdc prekvapili o to viac. Nikto predsa nie je dokonalý, a práve to robí ľudí výnimočnými.