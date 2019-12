Tomáš Maštalír prekvapuje! Náročnosť hereckej práce nezáleží od množstva replík

„Ja by som povedal, že takto sa to posudzovať nedá, lebo v podstate nehráte len vtedy, keď hovoríte text, ale snažíte sa vytvárať ten charakter všetkým možným a dostupným, do najmenších detailov,“ povedal v rozhovore.

Predstavenia v divadle sú podľa neho psychicky aj fyzicky vyčerpávajúcejšie ako nakrúcanie filmu či seriálu. Práca na snímke Šťastný nový rok však napriek tomu, že pôsobí ľahko a oddychovo, nebol podľa neho jednoduchá. „Bolo to dosť cestovania, všetkých nás zladiť a ešte k tomu 350 kilometrov od Bratislavy nebolo najjednoduchšie. Často nás vozili z Bratislavy po nociach, niekedy aj na otočku a voľného času v Tatrách bolo minimum,“ prezradil Maštalír.

Obľúbený herec sa však pre dobrý projekt neváha aj obetovať. „To si musíte vždy zvážiť. Keď na to nezostáva priestor, tak to skrátka robiť nemôžete, nemali by ste to ako stihnúť. No pokiaľ cítite, že niečo má význam a že vás to baví, vtedy je človek aj prirodzene ochotný zniesť viac. Myslím, že každý to tak v živote máme. Pokiaľ sa na niečo tešíte, ste ochotný čakať, viac si za to zaplatiť alebo si dlhšie šetriť a v iných veciach sa uskromniť. Vždy to závisí od prípadu, to si musíte zvážiť,“ podotkol 42-ročný rodák z Trnavy, ktorý v novej snímke stvárni na prvý pohľad celkom nezodpovedného muža, partnera a otca, ktorý svoju malú dcéru neustále niekde zabúda.

„Je to taký zmätkár, ktorý sa nechá vždy uniesť prítomným okamihom, ale nerobí to so zlým úmyslom, ani na tú dcéru nekašle. Vždy, keď zistí, že ju niekde zabudol, zažíva najväčší stres v živote. Má tie svoje baby rád a potrebuje ich k životu, hoci to navonok môže pôsobiť, aj to na jeho ženu pôsobí, ako keby to tak nebolo. No aj keď je toho niekedy na ňu moc, zvykla si aj ona, s akým typom muža žije a majú sa radi takí, akí sú, preto sú aj spolu. Aspoň to je v tom filme tak, ako v živote... Nič nie je len dobré a sladké,“ uzavrel.