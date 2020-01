Nová hviezda Markízy: Prestup dlhoročnej tváre z Jojky!

BRATISLAVA - Slovenské televízie sa čoraz viac predbiehajú v tom, ktorá divákom prinesie kvalitnejší seriál. Po období "kontajnerových" seriálov sa začalo vyrábať viac v exteriéroch, prípadne sa skvalitnila produkcia v štúdiu. A teraz sa Markíza rozhodla do boja s konkurenciou vytiahnuť silný kaliber z Nemecka. Kúpila licenciu na seriál, do ktorého mala zlanáriť dlhoročnú tvár z Jojky!

Podľa portálu mediaboom.sk má byť novou tvárou markizáckeho seriálu Pán profesor herec Tomáš Maštalír. Ten sa pritom v posledných rokoch objavoval najmä na obrazovkách Jojky. Ide tak o jeho pomyselný prestup do konkurenčnej televízie.

Seriál Markíza kúpila od nemeckej stanice RTL, kde pod názvom Der Lehrer trhal rekordy sledovanosti. Rodinno-komediálny seriál Pán profesor pripomína sériu známych komédií Fakjú, pán profesor, kde hlavným hrdinom je nekonvenčný profesor slovenčiny.

Ten pri výučbe využíva nie práve najtradičnejšie metódy, no záleží mu na žiakoch a urobil by pre nich prvé aj posledné. So svojimi kolegami zo školy však už také dobré vzťahy nemá. Téma nového markizáckeho seriálu tak naozaj veľmi nápadne pripomína spomínanú sériu.