Marek Majeský sa ako dieťa na Mikuláša tešil z maličkostí: Nemohli sme si toľko vyberať, tvrdí

V porovnaní s konzumnou súčasnosťou ľudia podľa neho celkovo žili skromnejšie. „Nemohli sme si toľko vyberať. Keď bol Mikuláš, tak sme sa tešili, keď sme v tých topánkach našli nejaké dve mandarínky alebo banán, cudzokrajné ovocie bolo pre nás úplne exkluzívne. Hodili nám tam nejaké orechy, a keď sme si v tej čižme našli žuvačku, to bolo niečo výnimočné. Nie ako dnes, že je všetkého prebytok a ľudia si na Mikuláša dávajú všelijaké čokolády a cukríky... V Tuzexe mali napríklad jedny obľúbené cukríky, ktoré teraz kúpite na každej pumpe. Vtedy to bolo niečo výnimočné... Tak to mám v sebe zakódované,“ povedal v rozhovore.

Na svoje detstvo a pubertu podľa vlastných slov napriek rôznym zákazom a perzekúciám vyplývajúcim z bývalého režimu, spomína celkom rád. „Tá doba bola, mám pocit, oveľa pokojnejšia. Tým, že neboli možnosti, ľudia sa menej naháňali, neboli tak v strese, každý mal prácu... Ľudia však nemali také ambície, neboli takí ctižiadostiví, ako dnes. Tí talentovaní totiž nemali žiadne možnosti, nemali sa kam vypracovať. Keď niekto oplýval nejakým nadaním, ušliapali ho. Vtedajšia spoločnosť nepreferovala jednotlivcov a individuality, všetci sme tu fungovali skupinovo, v područí jednej vládnej strany a všetci sme si boli rovní, či ste študovali medicínu alebo ste okopávali záhon... To bolo pre mnohých veľmi frustrujúce. No ľudia žili pokojnejšie a nemôžem povedať, že by bol ten život úplne vyhasnutý. Boli sme k sebe srdečnejší, trávili sme viac času spolu, viac sme sa počúvali, rozprávali a v rámci toho nalinajkovaného a prikázaného života a tých pravidiel, ktoré sa museli dodržiavať, sme si pomáhali a tak sme si nejako ten život vzájomne spestrovali a poľudšťovali. Asi by som tú dobu nazval, že bola srdečnejšia v medziľudských vzťahoch,“ usúdil 47-ročný rodák z Bratislavy.

„Dnes sú vzťahy chladnejšie, všetci musíme niekam utekať, doba sa zrýchľuje, komunikujeme vo veľkej miere len cez sociálne siete a nemáme na seba čas a zrazu príde šťuk, vypínač a napokon aj tak prídeme na to, že každý je nahraditeľný a príde na jeho miesto niekto ďalší...,“ podotkol herec, podľa ktorého sa preto neoplatí príliš sa v živote naháňať.

Známy interpret je toho príkladom a napriek tomu, že je sám veľmi žiadaný a neustále pracovne vyťažený, všetko stíha v pokoji. „Človek si musí ten program pekne upratať. Ja si radšej všetko plánujem, aby som predchádzal nejakému zhonu. Keď máte rezervu a niečo nečakané sa nebodaj stane, ešte vždy ste v pohodičke. To sa už vekom človek naučí,“ uzavrel.