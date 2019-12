ŠTÚDIO TOPKY: Máriu Čírovú na koncerte zradili šaty... Skončila takmer holá!

Mária Čírová

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Najnovšie do Štúdia Topky zavítala Mária Čírová. Tá sa počas dňa takmer nezastaví. Okrem starostlivosti o dve deti stíha hudobnú tvorbu, koncerty a z času na čas dokonca niečo odmoderuje. Ako priznala, je rada, keď veci nie sú presne nalinkované, no niekedy sa jej nevyhnú ani situácie, ktoré už nie sú vôbec príjemné. V našom štúdiu porozprávala, ako si na jednom zo svojich veľkých koncertov roztrhla šaty od krku až po zadok. Kráska musela obmedziť pohyb v strachu, aby z nej šaty nespadli a vo vypätej situácii navyše zabudla svoje texty. Ako to dopadlo, ale aj ďalšie novinky Márie Čírovej, sa dozviete vo videu Štúdia Topky.