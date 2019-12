Pauhofová po rokoch v hereckej branži: Chcem pokoj a harmóniu!

„Ja nemám vysnívané veci, skôr sa nechávam prekvapovať, čo ku mne príde a jediná moja vízia je nájsť v tom celom trošku pokoja a harmónie, po pracovnej aj po súkromnej stránke, aby sa to všetko nejako vybalansovalo,“ povedala.

Známa herečka sa len prednedávnom objavila v hlavnej ženskej úlohe v kriminálnom seriáli Bez vedomia Ivana Zachariáša a už dnes sa na plátnach slovenských kín predstaví ako jedna z piatich ústredných hrdiniek v snímke Šťastný nový rok Jakuba a Adriany Kronerovcov.

„Šťastný nový rok som začala natáčať hneď po tom, ako som po niekoľkých mesiacoch dotočila Bez vedomia, čo bolo, aj keď jedno z najúžasnejších, ale veľmi náročných období, takže na nakrúcanie Šťastného nového roka som si vlastne išla do tých Tatier s ľuďmi, ktorých mám rada a s ktorými mi je dobre, odpočinúť. Tak som to trošku vyrovnala. Bolo nám tam spolu príjemne a bolo to pekné,“ prezradila Pauhofová, ktorá v novinke stvárnila "čerstvo odkopnutú", nešťastnú mladú ženu. „Čo o tej mojej dievčine povedať... Sklamaná, smutná, ale vďaka svojim priateľkám nie osamelá, hľadajúca a nájdená,“ opísala niekoľkými slovami svoju filmovú Hanu.

Zdroj: Peter Frolo

S komédiami veľa skúseností nemá

Veľa skúseností s komédiami podľa vlastných slov nemá. „Bez toho striedania žánrov to ale nejde. Gro mojej práce je práve tá pestrosť a ja to rada vyvažujem, aj to divadlo aj film, a dávam si záležať na tom, aby som sa dlhodobo nepohybovala iba v náročných veciach alebo len v ľahších, aby v tom bola nejaká harmónia a aby to zakaždým malo zmysel,“ poznamenala.

„Veď život sám je tragikomický, prináša pokojné a pekné chvíle a potom ťažšie chvíle, aj tie má zmysel občas hrať a nielen hrať, ale aj zažívať a potom ich treba vyvážiť niečím ľahším, milým, niečím, čo vyčistí hlavu a urobí dobre... A keď príde možnosť skúsiť si niečo úplne nové a iné, tak to je to, čo ma baví úplne najviac,“ zasmiala sa 36-ročná Bratislavčanka.

Sympatická herečka verí, že divákov a diváčky nová snímka pohladí na duši. „Je to rozprávkový príbeh, no myslím si, že každý deň prichádzame o toľko ilúzií a každý deň sme konfrontovaní s niečím, čo sa nám úplne nepáči, takže občas každý z nás to pohladenie potrebuje... Ja som človek, ktorý má síce bližšie k tým ťažším veciam, no napriek tomu si myslím, že to pohladenie čas od času treba a prísť si oddýchnuť a spočinúť a urobiť si na chvíľu dobre - to je to, čo dúfam, že si tí diváci z tohto filmu môžu zobrať a preto som do toho projektu aj išla,“ uzavrela Pauhofová.