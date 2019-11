ŠTÚDIO TOPKY: Cibulková konečne prehovorila o bábätku, Haasovej osr*la knihu sova a... Mirgová otvorene o nenávisti v slovenskom šoubiznise!

Zdroj: Vlado Anjel, Ján Zemiar

BRATISLAVA - Uplynulé dni sa niesli v znamení krstov. My vás zoberieme hneď na tri. Počas krstu svojej knihy Dominika Cibulková nielen oznámila koniec tenisovej kariéry, ale priznala aj to, že sa s manželom konečne pustili do rodinných plánov. Dominika Mirgová sa na krste albumu svojej kolegyne neudržala a odhalila, ako je to s nenávisťou medzi slovenskými speváčkami. Nevšedný krst svojej knihy pre deti pripravila aj herečka Zuzana Haasová. Hlavnou aktérkou bola sova. Poveru, že vtáčie výkaly prinášajú šťastie, vzala Zuzka v tomto prípade doslovne. Viac sa dozviete v našich reportážach.