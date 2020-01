Vyhrážanie, prerezané pneumatiky a zabitie domáceho miláčika: Krásna misska na polícii nepochodila...strach o vlastný život!

Hoci sa kráska už dlhší čas prostredníctvom médií neprezentovala, kvôli udalostiam posledných týždňov využila práve silu sociálnych sietí. V krátkych videách sa tam so svojimi sledovateľmi, ale aj s verejnosťou podelila o nepríjemnosti, ktorým momentálne čelí a priznala, že má strach vo vlastnom dome.

Ešte na jeseň minulého roka zmizol Daniele kocúr, no veľký význam tomu neprikladala. „Povedala som si, že snáď kocúr len niekam odišiel. No nevrátil sa,” povedala pre Topky Daniela začiatkom decembra. Práve vtedy totiž niekto zabil jej psa a kráska pochopila, že nejde iba o náhodu, ale o jasnú hrozbu. Psík Akita uhynul po tom, ako sa mu pravdepodobne spolu s jedlom do žalúdka dostala žiletka, ktorá mu porezala pažerák a žalúdok.

Útokom sa však nevyhla ani samotná Daniela, ktorá pôsobí ako módna dizajnérka. Podľa jej slov si v posledných troch mesiacoch našla už niekoľkokrát prerezané pneumatiky, prerazený plot a zaznamenala záhadné zlyhanie práve tých kamier v rámci jej bezpečnostného systému, ktoré mohli tieto udalosti zachytiť. Na dennom poriadku boli aj výhražné správy a dokonca sa jej niekto pokúsil vlámať priamo do domu v čase, keď bola doma.

Brunetka teda podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý má stáť za spomínanými útokmi. Odpoveď, ktorú dostala, ju však doslova šokovala. Prokurátor totiž jej oznámenie zamietol ako nezákonné. „Ja som netušila, že o jednej ráno mám pri sebe nosiť mobilný telefón a mám byť pripravená na to, že mi niekto bude skákať cez plot a že ho mám okamžite odfotiť, aby som mala fotodokumentáciu na to, že keď to budem dávať do budúceho trestného oznámenia, tak aby som ja mala nejaký dôkaz. Ja som netušila, že keď mi niekto prereže pneumatiky niekoľkokrát v priebehu troch mesiacov, že ani to nie je dôkazom,” rozohnila sa na sociálnej sieti.

Ako nám však Daniela prezradila, nemá v povahe vzdávať sa a prípad chce došetriť už z principiálneho hľadiska. Do boja posiela svojich právnikov. „Ja mám právnu kanceláriu už dlhšie, ktorá rieši tieto otázky, čo sa týka tých trestných oznámení aj ďalších právnych úkonov,” povedala nám.

Odpoveď prokurátora sa jej totiž vôbec nepozdáva: „V tom uznesení boli napísané veci, ktoré absolútne nekorešpondujú.” Podľa vyrozumenia, ktoré od prokurátora dostala, mohol jej pes uhynúť na choroby súvisiace s vysokým vekom, hoci mal prerezané vnútornosti, a poškodenie pneumatiky mohlo byť spôsobené bežnou prevádzkou. Nepomohlo ani vyrozumenie autoservisu, ktorý auto opravoval.

Dizajnérka okrem právnikov oslovila aj človeka, ktorý taktiež zisťuje bližšie informácie o jej prípade a investovala aj do ďalšieho zabezpečenia domu, ktoré z pochopiteľných dôvodov konkretizovať nechcela. Daniela je presvedčená, že sa ju niekto týmto spôsobom pokúša zastrašiť. „Každý povie, že keby ťa chcel niekto zabiť, tak ťa už zabije. A potom mám tú druhú stranu ľudí, ktorí sú napríklad zo zahraničia a pracujú v rôznych agentúrach a povedia mi, že toto je typické zastrašovanie a pes bol posledná ukážka toho, ako môžeš skončiť.”

Brunetka priznala, že po týchto skúsenostiach už neverí nikomu. V pátraní po spravodlivosti však rozhodne hodlá pokračovať.