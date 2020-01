Známa dizajnérka čelí sérii útokov: Padli prvé podozrenia... Za všetkým sú pozemky?!

Ako sme vás už informovali, 34-ročná Bratislavčanka podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa po sérii útokov na jej pozemku. Prepichnuté pneumatiky, pokus o vlámanie, sledovanie a nakoniec zabitie jej psa, to všetko si brunetka prežila v priebehu uplynulých mesiacov. Pred zákonom však nepochodila. Prokurátor jej trestné oznámenie zamietol ako nezákonné.

Vyhrážanie, prerezané pneumatiky a zabitie domáceho miláčika: Krásna misska na polícii nepochodila...strach o vlastný život!

Aj to podnikateľku utvrdilo v tom, že útoky nie sú náhodné. A má už aj predstavu, čo môže byť jablkom sváru. „Tieto veci sa mi začali diať po tom, ako sa na moju firmu prepísal pozemok na Zlatých Pieskoch,” uviedla Daniela Kralevich, ktorá pozemok odkúpila v auguste minulého roka prostredníctvom realitnej kancelárie. „Ono to bolo také zvláštne, že ten pozemok samotná realitná kancelária ponúkla najprv magistrátu. Magistrát ten pozemok odmietol kúpiť, čo aj mňa šokovalo, pretože je to strategický pozemok kvôli tomu, že rozdeľuje tie magistrátne pozemky na polovicu,” vysvetlila pre Topky.

Bývalej finalistke súťaže krásy Daniele Kralevich robí neznámy páchateľ zo života peklo. Zdroj: Instagram D.K.

Problém by mohol nastať v prípade, že by sa rozhodla pozemok oplotiť. Zamedzila by totiž spojeniu medzi susednými pozemkami. Ako však tvrdí, v pláne to rozhodne nemá. K Zlatým pieskom má skôr sentimentálny vzťah, keďže ako dieťa tam veľa času trávila so svojím starým otcom. Aj preto sa rozhodla, že práve tam chce postaviť malé centrum pre deti a rodičov a vybudovať tiež bio jazierko s rybami, ktoré vo vode na Zlatých Pieskoch bežne žijú.

Daniela Kralevich chce na známych jazerách v Bratislave vybudovať bio centrum pre rodiny s deťmi. Zdroj: Instagram D.K.

Do hry však podľa Kralevich vstupuje aj developer, ktorý má v pláne stavať pri jazere domy s výhľadom. „Nestretla som sa s ním. Jediné, s čím som sa stretla, bolo, keď sme začínali pomaly konštruovať tú drevostavbu, tak som sa stretla s tým, že tam za mnou chodili ľudia, ktorí sa pýtali, či mám nejaký problém... Bolo jasné, že niekto ma problém so mnou,” spomína si Kralevich.

Všetko je však nateraz v hladine dohadov a hoci pred zákonom nepochodila, dizajnérka sa všetkými možnými spôsobmi naďalej snaží zistiť, kto stojí za nechutnými útokmi.