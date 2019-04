Dare Rolins sa vyhráža neznámy psychopat smrťou: TAKTO sa speváčka rozhodla chrániť!

BRATISLAVA - Dara Rolins (46) má tisíce fanúšikov, ktorí sledujú ako jej hudobnú tvorbu, tak aj jej profily na sociálnych sieťach. Väčšina speváčku podporuje a menšiu časť tvoria hejteri, ktorí si do nej z času na čas kopnú. Nájdu sa však aj takí, ktorých správanie hraničí so šialenstvom. Presvedčila sa o tom aj samotná speváčka.

Kto nemá hejterov, akoby v šoubiznise ani neexistoval. Dobre to vedia všetky celebrity a uštipačné poznámky sa časom musia naučiť akceptovať. Úplne iný level však momentálne zažíva Dara. Na jej instagramovom účte vyčíňa psychopat, ktorý speváčke posiela doslova mrazivé odkazy.

„Zabijem ťa, zavrú ma a vyleziem. Aby som ťa zabil." „A úplná sr*čka si ty, náplava v Prahe, vypálim ten tvoj dom a zrovnám to so zemou, čub*a." To sú iba niektoré z odkazov anonyma, ktorý sa schováva za rúškom sociálnej siete a vytvoril si už niekoľko profilov, aby mohol popovej dive znepríjemňovať život. V komentároch priamo označuje Daru, a tak mrazivé slová neunikli ani pozornosti speváčky.

„Tým, ktorí navštevujú môj profil pravidelne, určite neunikla tá zvýšená aktivita úchylne vulgárnych odkazov, ktoré sa z času na čas objavujú pod mojimi príspevkami. Jednému vytrvalcovi zrejme vysadili prášky a rozpísal sa aj na jeho pomery nevídane. Áno, v rámci jeho neúnavnej tvorby ho už istú dobu registrujem aj ja," poznamenala Dara a priznala, že zbaviť sa nepríjemného 'fanúšika' nie je vôbec jednoduché. „Tak ako mi niektorí z vás radia, on aj jemu podobní sa dajú zablokovať, viem. Ale asi tak za 2 sekundy si vytvoria účet nový, naložia mi ešte viac s tým, že čo som si to dovolila."

Patovú situáciu sa preto Dara rozhodla riešiť iným spôsobom. Nepríjemného návštevníka si prestala všímať a svojich fanúšikov vyzvala, aby sa zachovali rovnako. „Je mi ľúto aj vás, že sa musíte prehrabovať tými chorými sr*čkami, ale jediné, čo pre to viem aktuálne v tento moment urobiť ja sama, je ignorovať ho. A to isté, moji milí odporúčam aj vám."

Zostáva dúfať, že neznámeho, ktorý sa za profilom skrýva, po čase nechutné vyhrážky omrzia, nájde zmysel života a zo speváčkinho profilu sa stiahne.