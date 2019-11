SuperStar v novej sérii prekvapuje: Až 5-členná porota... Neuveríte, kto v nej sedí!

Televízie Markíza a Nova, pod ktorých aktovkou projekt pobeží, sa postarali o prekvapenie. A to nielen netradičným počtom porotcov, ale aj zaujímavými menami, ktoré tentokrát o osude súťažiacich budú rozhodovať. Okrem Paľa Haberu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou SuperStar už od jej začiatku, zasadnú do kresiel títo umelci:

Paľo Habera Zdroj: TV MARKÍZA

Líder kapely Tím je najobávanejším porotcom SuperStar už 15 rokov a nebude chýbať ani v tejto sérii. „Rád objavujem ľudí, ktorí niečo vedia, ale aj tých menej talentovaných, s ktorými je sranda. Očakáva sa odo mňa, že každému vždy na rovinu poviem, čo si myslím a s týmto teda fakt problém nemám. Dúfam, že si to zase všetci naozaj užijeme a nájdeme šikovných ľudí, ktorým otvoríme tie zamknuté dvere. A za tie všetky roky vidím okolo seba veľa nových, dnes už kolegov, ktorým sme pomohli. A to je dobre!“

Marián Čekovský Zdroj: TV MARKÍZA

Svojím pohotovým humorom sa o zábavu postará Marián Čekovský, ktorý je na hudobnej scéne už viac ako 20 rokov. „Som šťastný, že ma do SuperStar oslovili a ja budem môcť so svojimi hudobnými skúsenosťami prispieť k tomu, že nájdeme novú, naozajstnú SuperStar, s ktorou bude radosť spolupracovať. Medzi mladými ľuďmi budem hľadať najmä takých, ktorí sú progresívni, originálni, nesnažia sa len niekoho kopírovať a do toho, čo robia, dávajú všetky svoje emócie.“

Monika Bagárová Zdroj: TV MARKÍZA

Monika Bagárová sa sama pred rokmi šou zúčastnila, a i keď nevyhrala, samotná účasť odštartovala jej kariéru a dnes je jednou z najžiadanejších populárnych speváčok v Česku. „Uvedomila som si, že je to už desať rokov, odkedy som si touto súťažou sama prešla. Preto mám rešpekt pred všetkými ľuďmi, ktorí sa púšťajú touto cestou a tiež cítim zodpovednosť a rešpekt voči štábu, ktorý program tvorí."

Leoš Mareš Zdroj: TV MARKÍZA

Do úplne novej pozície sa dostane Leoš Mareš, ktorý v minulosti zastával post moderátora šou. Leoša okrem moderovania živí aj hudba a k súťažiacim teda bude mať čo povedať. „Je mi cťou, že budem súčasťou tímu v novom ročníku SuperStar. To, že to bude v úlohe porotcu, je aj pre mňa prekvapením. Nikdy som si nemyslel, že by som takúto ponuku mohol dostať, ale veľmi sa na novú úlohu teším.“

Patricie Pagáčová Zdroj: TV MARKÍZA

Asi najneznámejšou členkou poroty, minimálne pre slovenských divákov, je česká herečka Patricie Pagáčová, predtým Solaříková. Tá má za sebou rolu napríklad v úspešnom seriáli Ulice. „Musím povedať, že na úlohu porotkyne SuperStar sa veľmi teším, ale zároveň som aj dosť nervózna! Vnímam to ako veľkú zodpovednosť, o to viac, že nie som speváčka. Účinkujúcich budem hodnotiť najmä z ľudskej stránky. Tak snáď divákov nesklamem!“