Tehotná porotkyňa SuperStar provokuje: Vytasila nadupaný dekolt!

Monika Bagárová sa všetkým do pamäte zapísala ako účastníčka prvej Superstar, ktorá spojila Čechov a Slovákov. V roku 2009 sa predstavila ako pätnásťročné dievčatko so speváckym talentom. Po 11 rokoch zasadne na opačnú stranu - do porotcovského kresla, dokonca vedľa kata Paľa Haberu, ktorý vtedy rozhodoval o jej postupe ďalej, ale aj vedľa Leoša Mareša, ktorý šou v roku 2009 moderoval.

O osude mnohých talentovaných spevákov a speváčok bude Monika Bagárová rozhodovať s bábätkom pod srdcom. Umelkyňa, ktorá je aktuálne v 5. mesiaci, sa len pred pár dňami zúčastnila tlačovky televízie Nova, ktorá bude spoločne s Markízou kooperovať na projekte Superstar. Práve k nadchádzajúcej šou bola táto tlačovka zvolaná a Monika všetkým prítomným doslova vyrazila dych.

Kto by totiž čakal, že ako budúca mamička a krásna tehuľka nechá vyniknúť v outfite svoje rastúce bruško, tak sa mýlil. Brunetka má stále čo ukázať a jej prednosťou je rozhodne aj jej dekolt. Ten vystavila v plnej kráse. Siahla totiž po odvážnom čiernom saku s hlbokým výstrihom, v ktorom ukrývala čipkovanú podprsenku. Nuž najmä muži mali na čo pozerať. Monika bola totiž aj napriek požehnanému stavu poriadne sexi. Veď posúďte sami.

