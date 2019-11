Dcéra nedávno zosnulého Dana Nekonečného (†52): Mala hrozivú autonehodu... V nemocnici si priala zomrieť!

Nešťastie sa stalo uplynulú sobotu neďaleko obce Plánička v južných Čechách. Bývalá tanečnica, ktorú mal šoumen rád ako vlastnú dcéru, dostala šmyk. Auto zišlo z cesty a skončilo na streche. „Je zázrak, že to prežila. Daník nad ňou asi zhora držal ochrannú ruku,” povedala pre český portál extra.cz užialená mama Zuzana.

A Tereza mala naozaj šťastie. Len krátko po nehode totiž prechádzalo po ceste ďalšie auto, ktorého šofér zalarmoval záchranné zložky. Terezu následne vrtuľníkom previezli do nemocnice v Českých Budějoviciach.

Terezu Kardovú musel do nemocnice previezť vrtuľník. Zdroj: tydenikpolicie.cz

Zuzana je z tohtoročných udalostí v koncoch. „Som zúfalá. Keby ju s kamarátkou hneď neobjavil pán, ktorý išiel okolo, a keby pre Terezku nepriletel vrtuľník, asi by už nežila. Všetko si pamätá, hovorila, že ju hasiči nemohli veľmi dlho vyslobodiť,” zverila sa.

Otrasená Tereza však situáciu zvládala len veľmi ťažko. Po tom, ako jej lekári oznámili, že musia okamžite operovať, im dokonca povedala, že zákrok nechce, že chce zomrieť. Doktorov totiž v obľube vôbec nemá.

Tereza Kardová tancovala aj po boku svojho milovaného nevlastného otca, šoumena Dana Nekonečného. Zdroj: Instagram lindaashacom

29-ročná brunetka nakoniec operáciu podstúpila, no psychicky je na tom veľmi zle. „Operovali jej tretí, štvrtý stavec. Tiež jej zošívali ucho a boli tam ďalšie podobné drobnosti. Terezka to, bohužiaľ, zatiaľ veľmi nezvláda. Je jasné, že keď je mladá, zrazu leží, pozerá do stropu a nehýbe končatinami, je to pre ňu strašné na psychiku. Keď mi ju včera dávali na ucho a plakala, bolo mi jasné, že to nedáva. V nedeľu to ešte zvládala dobre, ale zhoršilo sa to,” posťažovala sa zúfalá matka.

Nevlastná dcéra Dana Nekonečného Tereza Kardová má za sebou ťažkú autonehodu. Zdroj: Instagram T.K.

Tereza už hýbe rukami, no prognózy o tom, či sa jej vráti aj kontrola nad nohami, si momentálne doktori stanoviť netrúfajú. Zuzana preto dúfa, že sa jej inak tvrdohlavá dcéra nakoniec pozbiera a zmobilizuje svoje sily na to, aby sa čo najskôr uzdravila a začala s rehabilitáciou. „Viem, že najviac by jej teraz pomohol Daník. Teraz by sme ho potrebovali. Hovoril by jej tie svoje pozitíva, ako to on vedel,” rozžialila sa Zuzana, ktorej český šoumen naďalej veľmi chýba.