Pohreb Dana Nekonečného (†52) bol jeden veľký žúr: Pred rakvou sa tancovalo a čiernu by ste hľadali márne!

PRAHA – Minulotýždňový utorok bol pre český a slovenský šoubiznis šokom, keď vyšla najavo správa, že kráľ samby Dan Nekonečný (†52) zomrel. Našiel ho domáci v prenajatom dome. Pitva ukázala, že príčinou úmrtia bol infarkt. Dnes sa konala v pražskej Motole posledná rozlúčka s ministrom rozkoše a kto by čakal smútočný čierny sprievod, bol by sklamaný. Bol to totiž poriadne farebný žúr a začal sprievodom od jeho domu ku krematóriu!

Krematórium v pražskej Motole sa dnes o štrnástej hodine začalo plniť ľuďmi v oranžovom či žltom oblečení. Takto si prišli uctiť pamiatku milovníka hudby, života, tanca, Brazílie a trblietok Dana Nekonečného. Práve to bola jedna z požiadaviek jeho sestry Lenky a bývalej partnerky Zuzany. Tak, ako bol celý Danov život jedna veľká párty, tak chceli, aby aj posledné zbohom prebiehalo v rovnakom duchu. Čiernu farbu by ste hľadali celkom zbytočne.

Truhlu Dana Nekonečného zaplavila žltá farba. Zdroj: Profimedia

Medzi smútiacimi boli dokonca aj dvaja ľudia v kostýmoch exotických zvierat a našla sa aj brazílska tanečnica. V kvetoch a kyticiach, ktoré ľudia Nekonečnému priniesli, prevládala jeho obľúbená slniečková farba a krematórium zaplavili žlté slnečnice, ruže a gerbery. Ešte pred začiatkom obradu boli prítomní oboznámení, že kondolencie môžu zanechať v kondolenčnej listine.

Obrad sa začal príhovorom moderátora Miloša Pokorného z rádia, kde bol Dan raz hosťom a svojimi odpoveďami starých harcovníkov úplne odrovnal. „Nepoznám žiadneho chlapa, ktorý by pre propagáciu žltej urobil toľko, čo Dan. Nepoznám nikoho, kto by v noci posielal dlhé esemesky, tak vtipné, uletené a nekonvenčné. Nepoznám nikoho, kto by sa na dovolenke obliekol do tigrieho mundúru a promenádoval sa po nákupnom centre, kde si užíval pozornosť ľudí a šejkov,“ zaspomínal si moderátor v prejave.

Hneď po tom zaznel z reproduktorov nezameniteľný hlas Nekonečného, nasledovaný hudbou a tancom ľudí stojacich pred jeho truhlou. Nechýbali ani ohňostroje, veselá muzika a úsmev na perách trúchliacich, pretože pri spomienke na ministra rozkoše sa inak nedalo. Emócie však napokon predsa len prevalcovali sestru, expartnerku a dcéru Terezu, ktoré sa neubránili slzám smútku, že prišli o blízkeho človeka. Posledná pieseň, ktorou Dana vyprevádzali na večný odpočinok, bola skladba zo série Winnettou, po ktorej nasledoval dlho neutíchajúci potlesk.

S Danom Nekonečným, kráľom samby, vždy pozitívne nastaveným a milujúcim trblietky, flitre, korálky a ohňostroj, sa jeho rodina, priatelia, fanúšikovia aj známe tváre ako Eva Pilarová, Ilona Csáková či Pavel Vohnout rozlúčili tak, ako žil. Jedným veľkým farebným žúrom, na ktorom sa zúčastnilo také množstvo ľudí, že prekvapení ostali aj organizátori. To len svedčí o tom, že Dan sa svojím životom a tvorbou dotkol mnohých.