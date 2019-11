Plačková mieri do JOJ-ky: Televízia spúšťa novú šou... V hlavnej úlohe Zuza!

BRATISLAVA – Je slávna, je bohatá, je sledovaná a žije si svoje. Aj tak by sa dala opísať jedna z najúspešnejších influenceriek na Slovensku Zuzana Strausz Plačková (28). Teraz mieri rovno do televízie na Kolibe. Práve vďaka nej sa v minulosti zviditeľnila v šou Hotel Paradise. Tentokrát bude instakráľovná hlavnou hviezdou!

Už budúcu stredu sa Zuzana Plačková opäť ukáže na televíznych obrazovkách. Nebude to len tak hocijaká relácia, ale rovno venovaná influencerke. Šou totiž dostala názov Instaqueen, pričom týmto titulom sa hviezda reality šou Hotel Paradise rozhodne môže pýšiť. Práve tam sa totiž zviditeľnila a na sociálnej sieti má viac ako pol milióna followerov, ktorí hltajú každý jeden post a srdiečka len tak pribúdali.

Život kontroverznej Zuzany Plačkovej budú môcť diváci už čoskoro spoznať aj prostredníctvom televíznej obrazovky. Zdroj: Instagram Z.P.

V stredu 27. novembra je do programu televízie JOJ zaradená nová šou, pričom má ísť o akýsi druh dokumentárnej reality šou, akou boli napríklad Geissenovci. „Televízia JOJ budúci týždeň nasadzuje do vysielania svoju novinku, a to prvú premiérovú epizódu šou s názvom Instaqueen v hlavnej úlohe s influencerkou Zuzanou Plačkovou. Na televíznych obrazovkách v nej priblíži svoj život, ukáže svoje súkromie, ako aj odhalí svoje manželské spolužitie,” prezradila nám PR manažérka TV JOJ Lenka Filipová.

Ako sme sa však dozvedeli, aktuálne je v pláne len jedna epizóda, no v budúcnosti sa diváci môžu tešiť na pokračovanie. Čo je však dôvodom, že televízia nasadí len jednu časť? „Keďže šou je náročná na prípravu a aj na samotné nakrúcanie, do vysielania je zatiaľ pripravená jedna epizóda. Ďalšie časti sú v procese príprav, no divákom ponúkame malú ochutnávku toho, na čo sa môžu tešiť v budúcnosti,“ vysvetlila Filipová.

Novinka Instaquenn je do vysielania nasadená už budúcu stredu po seriáli Delukse. Zdroj: telkac.zoznam.sk

Hejteri aj milovníci kontroverznej podnikateľky a influencerky sa tak majú na čo tešiť. Hoci Zuzana mnohé veci ukazuje na Instagrame, tentokrát do svojho života pustila televízny štáb, a tak priamo pred kamerami odhalí aj čo-to zo svojho súkromia. Oslovili sme v tejto súvislosti aj samotnú Plačkovú.

„Jeden z mojich televíznych snov bolo, mať raz vlastnú reality šou a vždy som verila, že raz to príde a ono to prišlo... Jojka mi ponúkla mať vlastnú šou, čo ma nesmierne potešilo, lebo mi dali voľnosť v tom, čo chcem prezentovať z môjho života a ja teda mám toho dosť čo ukázať,“ povedala nám so smiechom Zuzana.

„Ľudia sa môžu tešiť na otvorený vzťah s mojim mužom, ktorý máme a určite nevynecháme ani bežné denné manželské hádky či radovánky, každopádne divák sa bude mať na čo pozerať, keďže s mojim mužom tvoríme takzvané ‚talianske manželstvo,“ dodala známa Slovenka.

Popis dokumentárnej reality šou Instaqueen

Neobyčajný život instagramovej kráľovnej Zuzany Plačkovej. Patrí medzi najsledovanejšie na sociálnych sieťach a jej život sledujú státisíce ľudí. Občas má obyčajný život, inokedy siahne po luxuse a bez obáv sa prizná, že si dopraje nielen drahé oblečenie, ale aj luxusné dovolenky. Pred svojimi sledovateľmi sa na nič nehrá a tvrdí, že presne taká istá, ako sa prezentuje na internete, je aj v každodennom živote. Nahliadnite aj vy do „neobyčajného“ života Zuzany Plačkovej. Spoznajte jej manžela Reného a zažite s nimi nielen romantiku, ale aj ich pravú, nefalšovanú a poriadne divokú taliansku domácnosť.

Zuzana Plačková pustila do svojho súkromia televízne kamery. Zdroj: Instagram Z.Š.P.