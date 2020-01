Prasklo tajomstvo kráľovnej Instagramu? Zuzana Plačková je vraj tehotná!

BRATISLAVA - Zuzanu Plačkovú (28) síce mnohí vnímajú ako kontroverznú osôbku, no čo sa jej súkromia týka, životné hodnoty má nastavené ako väčšina z nás. Nevynímajúc rodinu. V roku 2015 povedala brunetka povestné "áno" svojmu dnes už manželovi Renému Strauszovi a tým, že túži aj po spoločnom potomkovi, sa nikdy netajila. No a najnovšie sa objavili správy, že dvojici sa zadarilo!

To, že Zuzana by bábätko prijala, priznala aj nedávno v našej relácii. Mamičkovské povinnosti ju zjavne lákajú a žiadne časové obdobie na ne vyhranené nemá. Jedinou „prekážkou” by mohla byť oslava tridsiatych narodenín – ako totiž uviedla, okrúhliny by rada oslávila vo veľkom štýle a zrejme aj poriadnou párty. Najnovšie sa ale dokonca začalo šuškať, že kráľovná Instragramu bude mamou už čoskoro, a teda dostatočne v predstihu pred tridsiatkou.

Do redakcie sme totiž dostali tip, že tmavovláska sa je tehotná a to má byť dôvod, prečo sa od prvého januára stiahla zo sociálnych sietí. „Zuza čaká dieťa. Je to prísne tajná a strážená info, ktorú vieme len my, najbližší ľudia. Opýtajte sa to Zuzy alebo sa s ňou osobne stretnite, nie je preto od Silvestra aktívna na Insta a všemožne sa snaží zakryť guľaté bruško. Ale svojim fanúšikom tvrdí, že si chce od Insta oddýchnuť, čo nie je pravda. Skrýva to, že je tehotná,” dozvedeli sme sa od čitateľky, ktorá sa vraj pohybuje v Zuzaninom okolí.

Zuzana Plačková a jej manžel René sa vraj už čoskoro stanú pyšnými rodičmi. Zdroj: Instagram Z.P.

Zuzana sa vraj Instagramu na istý čas vzdala práve kvôli tehotenstvu. Zdroj: Instagram Z.P. ​

Hoci by jej slová dávali zmysel, keďže zrejme len málokto si dokáže predstaviť, že by sa brunetka len tak vzdala sociálnych sietí, ohľadom tejto správy sme ju, samozrejme, oslovili. Žiadne materstvo sa však podľa nej nateraz nekoná.

Zuzana priznala, že podobné klebety už počula aj z iných stranách, no nezakladajú sa na pravde. „To vôbec nie je pravda. Ako by som mohla ešte na Silvestra dávať na Instagram, že pijem? Asi to všetci vedia, len ja to neviem. Ja naozaj nie som tehotná,” vysvetlila nám influencerka, ktorá si teda na rodičovské povinnosti ešte nejaký ten čas počká.