ŠOK Lucie Bílá po rozhovore s partnerom: Skončila v slzách!

PRAHA - Lucie Bílá (53) má poriadny dôvod na radosť. A to vďaka svojmu partnerovi Radkovi Filipimu (36), ktorý ju doslova šokoval telefonátom až z druhého konca sveta. Ten speváčku dohnal až k slzám.

Lucie Bílá má momentálne práce vyše hlavy. Okrem nového albumu, za ktorý už stihla získať i zlatú platňu, sa venuje aj vlastnej značke kávy, charitatívnej činnosti, aj príprave na vianočné turné v Česku a na Slovensku. Aj preto sa rozhodla zostať doma, kým jej partner Radek Filipi (36) odcestoval do ďalekej Brazílie. Tam sa totiž zišli zdatní muži z celého sveta, aby si zmerali svoje sily. Tvrdý tréning sa svalnatému fešákovi vyplatil. Z podujatia totiž odišiel ako majster sveta v benchpresse.

Lucie Bílá je na svojho partnera Radka Filipiho nesmierne hrdá. Zdroj: Ján Zemiar,

A práve túto správu chcel ako prvý zvestovať Lucke, ktorá ho počas jeho prípravy podporovala a držala mu palce. Speváčku zastihol počas charitatívneho bazáru v Otoviciach a napätie na jej tvári čoskoro vystriedala celá škála emócií. „Dievčatá, ten môj chlap vyhral!” vykríkla nadšene po chvíľke ticha, aby sa o radostnú správu podelila aj s ostatnými. Úsmev následne vystriedali slzy dojatia. „To nie je možné,” opakovala prekvapená Lucka, ktorá neskrývala radosť, ani plač.

Radek Filipi sa v Brazílii stal novým majstrom sveta v benchpresse. Zdroj: Ján Zemiar,

I keď sa netajila tým, že by Radkovi stupeň víťazov dopriala, s prvou pozíciou, zdá sa, úplne nepočítala. „Ty si majster sveta, choď do p*dele,” habkala prekvapene. „Milujem ťa, strašne!” rozlúčila sa nakoniec so svojou láskou speváčka. O video s jej úprimnou a dojímavou reakciou, ktorú zachytila jej kolegyňa počas celého telefonátu, sa Lucka podelila prostredníctvom svojho Instagramu.