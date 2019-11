Lucka Bílá otvorene o vzťahu s partnerom Radkom: Utiekla od neho už druhýkrát!

BRATISLAVA - Keď sa pred rokmi prevalil vzťah českej speváckej divy Lucie Bílej (53) a jej road manažéra Radka Filipiho (36), mnohí ich lásku prirovnávali k romantickému filmu Osobný strážca. Speváčka však priznala, ako je to naozaj.

O tom, že Lucie Bílá po boku svojho partnera Radka Filipiho doslova rozkvitá, nepochybuje nikto, kto v spoločnosti speváčky strávi čo i len päť minút. Ako sama priznala, oveľa viac sa usmieva a vychutnáva si silu prítomného okamihu a o svojom partnerovi hovorí len v superlatívoch. S Radkom tvoria harmonický pár už niekoľko rokov, no nie vždy to bolo tak. Lucka sa po predchádzajúcich sklamaniach obávala, aby románik opäť neskončil fiaskom.

„Keď sme sa spoznali, tak som bola očarovaná, ale utiekla som. Potom som bola zamilovaná, utiekla som, pretože som si hovorila: Hej, to zasa určite prejde, veď už sme to zažili...” povedala nám. Čo speváčku nakoniec presvedčilo, aby dala láske ešte jednu šancu a čo musí Radek neraz podstúpiť na jej koncertoch, to sa dozviete v vo videu vyššie.

Lucie Bílá priznala, že sa vďaka Radkovi Filipimu smeje oveľa viac. Zdroj: Ján Zemiar,