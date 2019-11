Lucie Bílá išla na rande na slepo: Ponuka na kávu skončila úplným fiaskom... Fuu, to muselo zabolieť!

Začiatkom februára sa ukázalo, že Lucka povedala áno svojmu partnerovi Radkovi Filipimu, ktorý ju v tichosti požiadal o ruku. No samozrejme aj ona zažívala časy, kedy bola nezadaná. Práve počas jedného takéhoto obdobia sa stalo, že vyrazila na rande "naslepo". Namiesto opravára omylom zavolala cudziemu mužovi, ktorého zaujal jej hlas a vzápätí ju pozval na kávu. Čuduj sa svete, brunetka jeho ponuku prijala.

Povedala si, že pán bude zrejme prekvapený, kto sa na miesto dostaví, no napriek tomu sa na stretnutie vybrala. „Tak som šla a oproti mne bol človek, ktorý mi povedal, že som pekná. A potom sa ma o chvíľu spýtal: Čo robíte? Aké je vaše povolanie?” zaspomínala si na nečakaný moment v českom Rádiožurnále.

Lucie Bílá síce o náklonnosť mužov nikdy núdzu nemala, prijala však aj pozvanie na rande od neznámeho pána. Zdroj: PR

Lucie si síce vraj najprv myslela, že dotyčný muž vie, kto je, no po chvíli zistila, že skutočne nemá ani poňatia. Prvotný šok, ktorý by sa nejednej hviezdy jej formátu naozaj dotkol, však vystriedali príjemné pocity. „Bol to neuveriteľne nádherný, slastný pocit, že niekto sa rozpráva skutočne so mnou. Že sa nerozpráva s dievčaťom z plagátov alebo s Luciou Bílou, ktorá má rôzne nálepky. Hovorila som si, Bože, to je nádherné, tá sladká anonymita,” opísala speváčka svoje neobyčajné rande.

Lucie Bílá hovorí, že si chvíľu anonymity maximálne užívala. Zdroj: Ján Zemiar,

Nakoniec sa nápadník však predsa len dozvedel, o koho ide. Chvíľku anonymity najprv prerušil pán, ktorý vyšiel z obchodu, neskôr dieťa, ktoré si vypýtalo podpiskartu. Muž vraj zbledol a dokonalá schôdzka bola razom v ťahu. „Hovorí: Ja som v živote nemal žiadne šťastie, keby ste mi povedali, že ste Lucie Bílá, ja by som na tú kávu nešiel. Ja by som predsa nemohol ísť na kávu s Luciou Bílou,” povedala umelkyňa a dodala, že mu bola za polhodinové stretnutie naozaj vďačná, pretože bežne pocit anonymity vôbec nepozná a naozaj sa jej páčil.