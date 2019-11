Priateľ farmárky Kristíny je z nej znechutený: Odhalil jej milenca... Ide o známeho muža!

Do redakcie nám nedávno prišiel tip, že Paľo, priateľ farmárky Kristíny zo Senca, vlastní vo Švajčiarsku erotický privát, v ktorom mal údajne zamestnávať aj svoju partnerku. „Vo Švajčiarsku má erotický privát, zamestnáva tam dievčatá prevažne zo Slovenska, Česka a dosť hrubo sa k nim správa. Chcela tam ísť pracovať moja známa, avšak keď videla, aký je arogantný, ako tým dievčatám nadáva a podobne, tak sa na päte otočila a vrátila sa späť na Slovensko. Dievčatá, ktoré boli momentálne na tom priváte, jej hovorili, že občas tam pracuje aj partnerka majiteľa, spomínaného Paula,“ vyjadril sa náš zdroj.

Paľo má Kiku úprimne rád a nedalo mu nevyjadriť sa k posledným informáciám o tom, že ju mal zamestnávať v erotickom priváte. Zdroj: Instagram P.H.

Toto tvrdenie mal podporiť aj istý divák na sociálnej sieti: „Viacerí píšu, že Kristínin priateľ vlastní vo Švajčiarsku erotický privát a ona v ňom musela pracovať. On tu píše, aký je chorý a on má privát vo Švajčiarsku a nemá tam pracovníčky, tak núti makať ju!” napísal istý mr.propper. K celej situácii sa teraz vyjadril aj farmárkin priateľ, ktorý mal však vďaka reality šou podozrenie, že jeho láska má milenca. Hoci jej poslal na statok list, Kristína ho vraj nedostala, no jeden si predsa len prečítala a práve ten mal byť od jej milenca.

Sám Paľo vyhlásil na sociálnej sieti výzvu ženám, či spoznajú rukopis svojho partnera, ktorý to poza ich chrbát ťahá s fotomodelkou. „Milé manželky, keď spoznáte tento rukopis a je to vášho manžela, tak si môžete byť istá, že trtká s Kristínou z Farmy. Je to zadná strana toho listu, ktorý obdržala Kika od svojho ženatého milenca. Ja sa od tohto listu dištancujem, ja som tento list nepísal!“ objavilo sa na Facebooku.

Po odmlke a dôkladnom zvážení sa Kikin priateľ, ktorý je z jej správania sa na Farme znechutený, predsa len rozhodol prehovoriť a odhaliť identitu jej milenca. Že je to skutočne on, mu mali potvrdiť nielen Kristínine kamarátky, ale dokonca aj dvaja vypadnutí farmári. „Netrvalo to dlho a našiel sa záhadný milenec, ktorého Kristína vo Farme zopárkrát spomínala. Je to jej doktor Marek,“ napísal.

Spomínaný lekár pracuje pre známu kliniku estetickej medicíny, na ktorú nedá dopustiť ani Zuzana Plačková. „Kika o pánu doktorovi na Farme viackrát rozprávala, že sa stará nielen o jej tváričku a pery, ale aj o jej spodok. Bolo mi tiež povedané, že to spolu ťahajú už rok,“ pokračuje v odhaľovaní Paľo.

Paľo, priateľ Kiky z Farmy odhalil, že jej milencom má byť známy lekár Marek z vychýrenej kliniky estetickej medicíny. Zdroj: Instagram P.H.

Podľa jeho slov Mareka sám kontaktoval, no doktor to nepriznal. Preto sa rozhodol kontaktovať jeho partnerku Zuzanu, ktorá rovnako pracuje na známej klinike. „Bola z toho totálne v šoku, ale myslím si, že Kiku už mala na radare, lebo sa ma pýtala, na to biele BMV, či je to Kikino a aj mi povedala, že ona a jej všetky kamošky Kika na Instagrame zablokovala,“ píše Paľo, ktorý v tom vidí jasný dôvod. Doktor mal totiž Kristíne lajkovať množstvo fotiek, až by sa to mohlo zdať prehnané.

Dokonca neopomenul ani kauzu, že mal Kristínu nútiť pracovať v erotickom salóne. „Začal pod rôznymi fake profilmi očierňovať mňa a Kristínu, že Kristína tu u mňa pracovala na priváte ako prostitútka. A mňa, že som zlý k spolupracovníčkam,“ tvrdí Paľo, ktorý sa bráni, že ju nikdy, ani na jedinú minútu za celých 8 rokov, čo sa poznajú, nenútil v salóne pracovať.

„Kristínu som neskutočne miloval, moje srdce by to nikdy nedovolilo sa o Kristínu s niekým deliť, to tak vždy bolo, je a navždy bude. Tento pán má teraz strach o jeho reputáciu a preto nás, mňa a Kiku očierňuje a od nej sa zrazu dištancuje,“ vylieva sa zo svojich pocitov podnikateľ, ktorý doktora označil za úbožiaka.

So svojím vyjadrením sa podelil s ľuďmi na Instagrame a mnohí mu vyjadrili aj svoju podporu a prajú mu veľa síl. Našiel sa aj komentár, ktorým sa komentujúca snažila otvoriť mu oči, že aj on teraz ubližuje. „Máš pravdu, to, čo spravila, nie je pekné. Ublížila tebe a ublížila jeho priateľke. Ale zamyslel si sa niekedy nad tým, že ubližuješ týmto správaním aj ty? Ubližuješ jeho priateľke, ktorá sa musí vysporiadať so situáciou a tým, že to takto verejne „rozkrikuješ“ jej ubližuješ možno ešte viac,“ vyjadrila sa istá Chrystal, ktorá však napokon zapriala Paulovi len to dobré.

„Choď ďalej a zabudni na ňu, keď je taká. Čaká ťa v živote niečo lepšie. Jej a doktorovi to karma vráti,“ píše. Na svoju lásku sa Paľo hnevá, pretože mu ublížila, no napriek tomu na ňu nenechá kydať. Ako sa ich vzťah napokon skončí, ukáže až čas, na ktorý si musí dvojica počkať, kým Kristína opustí Farmu.

Paľo si na Instagrame vylial srdce a vyjadril sa k uplynulým udalostiam ohľadom jeho partnerky Kristíny. Zdroj: Instagram P.H.