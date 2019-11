Trpká DOHRA na markizáckej Farme: Budú padať tvrdé tresty!

BRATISLAVA – Uplynulý týždeň na Farme veľmi nepotešil hospodára Martina. Ten totiž farmárom po prvýkrát v histórii reality šou zobral psa. Dôvodom bolo totálne nezvládnutie jeho výchovy. To však nie je jediný trest. Ďalšie padnú už dnes večer a toto rozhodnutie môže poriadne zamiešať karty na statku.

Farmári si poriadne zavarili. Kým Rasťo s Radom sa pripravovali na duel, prišiel hospodár Martin a po jeho návšteve chýbal na statku jeden člen. Zobral im totiž psa Guľa, a to z dôvodu, že nezvládli jeho výchovu. Ako podotkla Evelyn, veľký podiel viny na tom má práve východniar, ktorý sa z duelu vrátil ako víťaz. Práve preto schytal Rado trest, čo farmárom oznámila blonďavá moderátorka.

Evelyn oznámila farmárom, že ich za porušenie pravidiel čakajú tresty. Zdroj: TV MARKÍZA

Avšak nielen on, ale všetci farmári museli pykať. „Tento týždeň nebude trh a nebudú ani mince. Budú normálne zvolení sluhovia, farmárom alebo farmárkou týždňa, podľa toho, koho Rasťo určil, ale ani jeden z nich sa nemusí stať prvým duelantom. Môže to byť ktokoľvek z vás,“ prehovorila k súťažiacim Evelyn. Tá zároveň dodala, že Popradčan dostane dvojitý trest. „Jeden za Guľa a neprimerané správanie sa a jeden za to, že si porušil pravidlá a síce, si si odmietol obliecť sluhovské oblečenie a sedel si za stolom v kuchyni,“ ozrejmila moderátorka.

Bez trestu však neostane ani minulotýždňová slúžka Nikča Prsteková. Aj ona totiž sedela v kuchyni za stolom, čo je podľa pravidiel Farmy zakázané. Zrejme si to však ani sama neuvedomila, keďže po Evelyniných slovách sa zatvárila prekvapene. Nikči aj Radovi má trest vymyslieť nový farmár či farmárka týždňa. To, ako napokon Rasťo ešte zamiešal pred odchodom zo statku karty, sa dozviete už dnes večer.

Voľba farmára týždňa prebehne už večer. To, koho zvolil Rasťo, ešte môže poriadne zamiešať karty. Zdroj: TV MARKÍZA