Vytočený milenec farmárky si koleduje o problém: Zverejnil, kto má byť vo finále Farmy!

BRATISLAVA - Začalo to nahnevanými komentármi a skončilo pri údajnej finálovej zostave Farmy 11. Reč je o príspevkoch Paula Heliho, dnes už zrejme expartnera súťažiacej Kristi Dali. Ten sa už niekoľko týždňov zrejme nedokáže vyrovnať s konaním západniarskej sexice a čoraz viac pritvrdzuje. Kým ešte nedávno si vystačil s nahnevanými komentármi a Kike nakladal, čo sa do nej zmestilo, aktuálne tvrdí, že vie, kto sa prebojoval až do samotného finále populárnej šou, a naložil aj Markíze.

Po tom, čo sa čoraz otvorenejšie prejavujú city medzi Kristínou a Radom, Paul, ktorý mal pred Farmou s potetovanou sexicou vzťah, o nej prezrádza jednu súkromnú informáciu za druhou. Naposledy sa napríklad vyjadril k tomu, kto jej na statok poslal list. Dovtedy si totiž všetci mysleli, že správu poslal práve Paul. Diváci mali zato, že práve on je tajomný neznámy, o ktorom Kika tak často rozpráva.

Tak to však vraj nie je a Paulov list sa dokonca k blondínke podľa jeho slov nikdy nedostal. Ten, ktorý na Farmu prišiel, má byť od uznávaného lekára, istého Mareka. Ten pracuje na estetickej klinike, no a práve on je vraj ten, o kom Kika básni. Nech je to už akokoľvek, najnovšie kauza "nedoručený list" nabrala na obrátkach a je z nej ďalšia.

Paul Hali najprv zverejňoval takéto spoločné zábery, neskôr sa do Kiky poriadne obul. Zdroj: Instagram P.H.

Paul totiž najnovšie hovorí, že Kristi je už dávno vonku a Markíza jej zakázala, aby s ním bola v kontakte. Zvláštne je, že ešte predtým zverejnil správu od pracovníka televízie, kde mu bolo ponúknuté, aby jej napísal. Podľa fotografií komunikácie sa však Paul namiesto odpovede iba zaujímal o to, kde skončil ten predchádzajúci.

A potom ešte pritvrdil. „V nedeľu sa ma Markíza pýtala, či chcem poslať Kike list a teraz mi bolo oznámené, že Kike zakázali so mnou komunikovať! Že keď nie, že poruší zmluvu a vyhrážajú sa pokutou,” uviedol a tvrdil, že ho o celej veci informoval jeho kamarát. Išlo by minimálne o zarážajúci krok. Súťažiaci by síce kvôli predtočeným epizódam logicky mali obmedziť verejné podujatia, no doteraz nikto nikdy kontakt s blízkymi ľuďmi žiadnym farmárom nezakázal.

Paul na svojom profile zverejnil niekoľko informácií ohľadom Farmy a tvrdí, že vie aj to, kto sa dostal do finále. Zdroj: Instagram P.H.

Zdroj: Instagram P.H.

V komentároch dokonca zverejnil informácie o tom, kto už vypadol, kedy má byť finále a napísal aj to, komu sa doň podarilo prebojovať. „Už je to nuda, keď sa vie, kto je vo finále, Rado, Romča, Gabo,” napísal Dokonca tvrdí aj to, že je celá šou nakrútená podľa scenára, čo už v minulosti okrem televízie vyvrátilo aj množstvo súťažiacich. Je preto otázne, nakoľko sú jeho informácie relevantné. Okrem toho, už prednedávnom sa na internete objavili "zaručené" správy a tabuľky hlásajúce, kto vypadne, a napokon sa ukázalo, že na nich nebolo pravdy ani za mak.

Kike vraj Markíza zakázala, aby Paula kontaktovala. Zdroj: Instagram P.H.

K celej situácii sme, samozrejme, oslovili aj samotnú Markízu. „Vzhľadom na to, že reality šou sa teší veľkej diváckej priazni a táto téma medzi ľuďmi rezonuje, je prirodzené, že vznikajú rôzne fámy a dezinformácie spojené so šou. Jediné relevantné informácie však môžu diváci nájsť na oficiálnych platformách Tv Markíza,” povedala nám PR manažérka šou Andrea Macáková.