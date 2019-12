Kika a Rado to vraj spolu ťahajú aj mimo Farmy: Má u nej bývať a... Vykopla ho snúbenica?!

Na statok prišli ako dvaja ľudia so záväzkami v reálnom svete. Najprv sa síce Rado Dulin vyjadroval na adresu Kiky nie veľmi lichotivo, no postupne si dvojica k sebe našla cestu. Dokonca natoľko, že medzi nimi padlo niekoľko bozkov či objatí a, ako ukázali nočné kamery, zaúradovala aj rúčka šmátralka.

Rado s Kikou majú podľa informácii jej ex tvoriť pár aj mimo statku. Zdroj: TV MARKÍZA

To všetko aj napriek tomu, že Kristínu doma čakal jej partner Paul a Rado mal svoje hniezdočko lásky so snúbenicou Ivanou. Ani to im zrejme nebránilo v tom, aby nechali vzájomné sympatie a city voči tomu druhému naplno vypuknúť. Malo to dôjsť dokonca až do toho štádia, že ich vzťahy spred Farmy sa skončili a títo dvaja spolu pokračujú aj v reálnom živote.

Podľa informácií, ktoré zverejnil expartner Kristíny Lengyelovej, má dokonca Rado Dulin bývať u Kiky v Senci. „Áno, ten skrachovaný úbožiak z Popradu býva u nej, ona si myslí, že vyhrá finále, aby si užívala jeho výhru, ale pochybujem o tom, že Markíza nechá takéhoto zlého, psychicky narušeného človeka vyhrať,” vyjadril sa Paľo na Instagrame.

Za pravdu mu dáva aj jedna z jeho followerov, istá Dominika, ktorá tvrdí, že Kika a Rado sú skutočne spolu. „Je s Radom, videla som ju v Senci,” tvrdí komentujúca. Či je za týmto krokom ich úprimná láska alebo skôr Radov rozchod s Ivanou, nevedno. No asi by sa nikto nečudoval, najmä po tom, čo videl celý národ na obrazovkách, keby práve jeho exsnúbenica zaúradovala a Rada vyhodila z domu. Veď s touto informáciou prišiel aj Paul. „Áno, snúbenica ho vykopla v ten deň, čo s ním išla Kika do Popradu na tú oslavu,” vyjadril sa na Facebooku.