Najťažšie chvíle Very Wisterovej: Najprv láska ako hrom, potom rozvod a ťahanice o deti... TOTO prežila s Jeremym!

Všetko sa začalo ešte v roku 2008, keď Vera Wisterová a Ivan Tásler z kapely IMT Smile ukončili svoj vzťah. Hoci ich mnohí videli už pred oltárom, ich láska nevydržala. Práve po tomto rozchode sa vybrala ryšavka na dovolenku do Izraela, kde spoznala svojho ešte stále manžela Jeremyho Hulsha. Láska to bola veľká, keď im neprekážala iná nátura, náboženstvo ani národnosť toho druhého.

Na jeseň 2010 sa Vera a Jeremy zosobášili. Ich svadba však prebehla v tichosti, v kruhu najbližších a, čo je podstatné, v Izraeli. A práve to je kameňom úrazu dnes, keď dvojica rieši rozvod. Išlo totiž o židovský obrad a v domovine Jeremyho svadby, pohreby aj rozvody neriešia súdy, ale rabinát.

V roku 2010 si Vera a Jeremy povedali áno v Izraeli.

Stále manželia majú spolu dvoch synčekov. Harlow Pax sa Slovenke narodil dokonca predčasne v roku 2011. Vtedy prežívala obrovský strach, no ako oporu mala svojho manžela. Neskôr k prvorodenému chlapčekovi v roku 2014 pribudol braček Theodor Steven, ktorý sa narodil koncom marca. Oboch synov porodila v Tel Avive, kde v tom čase s mužom žili.

Napriek tomu, že Jeremy prišiel na Slovensko aj žiť, ani to nebolo zárukou šťastného manželstva. Približne dva a pol roka po narodení mladšieho potomka sa začali v zasľúbenom raji problémy a dvojica začala skloňovať slovo rozvod. Pred vianočnými sviatkami 2016 odleteli spoločne do Izraela, aby svoje problémy vyriešili. No nestalo sa tak. „Vera a Jeremy sa rozvádzajú. Vie sa to už nejaký čas, aj preto sú teraz v Izraeli, aby všetko vyriešili,” prezradil pre topky.sk v tom čase zdroj.

Vera Wisterová a Jeremy Hulsh šli kvôli problémom pred 3 rokmi od seba.

Vera sa tak vrátila späť na Slovensko aj so svojimi synmi a už vtedy sa začalo šuškať o tom, že červenovláska má po svojom boku nového muža, ktorým mal byť brat herečky Kristíny Svarinskej, Michal. Napokon vo februári 2017 moderátorka potvrdila, že žiadosť o rozvod je podaná. To však ešte netušila, aké peripetie ju čakajú. V tom čase, ako boli podané rozvodové papiere, sa v jej živote odohrala dráma a musela zasiahnuť aj polícia. Išlo o incident s Verinou svokrou, ktorá sa v hotelovej izbe zamkla so svojimi vnukmi a nechcela ich vrátiť ich matke.

V júli toho istého roku to vyzeralo pre Slovenku nádejne. V Izraeli sa konalo pojednávanie o rozvode, avšak ten napokon neprebehol. O takmer rok neskôr prebehol medzi Verou a Jeremym súd. Tam bolo rozhodnuté, že Harlow a Theo budú zverení do starostlivosti matky, avšak otec má právo ich vídať. Bola však udelená podmienka, že tieto stretnutia budú prebiehať každý druhý týždeň v utorok a štvrtok a každý druhý víkend, a to po dobu troch hodín. Na všetkých stretnutiach však musela byť prítomná ich matka alebo niekto, komu Vera plne dôveruje.

Len pred mesiacom sa dvojica znovu postavila pred súd. Opäť sa súdili o priznanie starostlivosti o deti. Toto právo už po druhý raz odklepol sudca matke detí. Toto rozhodnutie malo poriadne nahnevať Jeremyho matku. Rozvodový proces ešte stále nie je uzavretý, a to aj napriek tomu, že sa obaja rozviesť chcú. Kameňom úrazu sú však ich deti, pre ktoré by mali chcieť to najlepšie, no nevedia sa dohodnúť.

23. októbra sa ešte Vera Wisterová skvele bavila v spoločnosti priateľov na módnej prehliadke Marcela Holubca a pre topky.sk poskytla rozhovor aj o svojich synoch, s ktorými nedávno nabehla na nový režim, keďže starší Harlow nastúpil do školy. To ani len netušila, aké zúfalstvo a strach ju premknú na druhý deň.

Po chlapčekoch Harlowovi Paxovi a Theodorovi Stevenovi Hulshovcoch bolo vyhlásené pátranie v piatok okolo obeda. Zdroj: FB/Polícia SR

Práve 24. október bol štvrtok, a teda deň, keď mohol Jeremy svoje deti vidieť. Naposledy tak boli práve s ním, keď zmizli. Hneď na druhý deň po nich polícia vyhlásila pátranie. Na jednej strane sú zrejme s otcom, ktorý má na svoje deti právo, na strane druhej, zákon priznal starostlivosť matke, a tak mal Jeremy chlapcov vrátiť mame. „Žiaľ, môžem vám potvrdiť informáciu o mojich nezvestných synoch. Včera ich otec zobral a odvtedy neviem, kde sú,” vyjadrila sa Vera v piatok pre topky.sk.

Polícia stále pátra a doplácajú na to len Harlow a Theo. Prácu mužov zákona však sťažuje aj fakt, že pasy chlapcov mal otec, a tak je možné, že sú už dávno niekde za hranicami. Moderátorke len ostáva dúfať, že chlapci sa nájdu a opäť sa k nej vrátia. Koniec koncov, boli jej prisúdené, majú tu trvalý pobyt a navštevujú tu vzdelávacie zariadenie.