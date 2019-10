Wisterovej muž 6 dní po únose detí: Zverejnil FOTO... Anonymný odkaz na Slovensko!

Obe deti mal z bratislavského nákupného centra odviesť ich otec, ešte stále manžel Very Wisterovej, Jeremy Hulsh. O pár dní neskôr sa objavili informácie, že deti by sa mali nachádzať v Amerike. I keď túto informáciu nie je možné stopercentne potvrdiť a zdá sa, že Jeremy si dáva veľký pozor, aby miesto ich pobytu zostalo utajené, najnovšie na Slovensko dorazil odkaz. Ten naznačuje nielen to, že deti sú v poriadku, ale tiež kritizuje súdny systém na Slovensku.

Synovia Very Wisterovej sú údajne v poriadku. Zdroj: FB/Polícia SR

Odkaz pritom neposlal priamo Jeremy, ale americký novinár s Izraelskými koreňmi Malina Saval. Ten tvrdí, že sám Slovensko navštívil a bol priamym svedkom tohto príbehu v reálnom čase. Aj preto vraj súhlasil so zdieľaním odkazu od svojho zdroja, ktorý si želá zostať utajený.

Odkaz verejnosti neprišiel od Wisterovej manžela, ale od amerického novinára. Zdroj: Facebook Malina Saval

„Jeremy Hulsh a jeho deti sú v bezpečí po troch rokoch hrubého porušovania ľudských práv, korupcie a zajatia v Slovenskej republike, nasledovaných strašným únosom a zneužitím ich matkou, Verou Wisterovou. I keď podstúpila nepredstaviteľné kroky k ilegálnemu odcudzeniu Harlowa a Thea od ich otca a rodiny, s úsilím vymazať ich existenciu a zakryť jej zločiny, konečne zlyhala.

V celom svete, sloboda rodiny a radosti z vychovávania vašich detí je neodcudziteľné právo pre VŠETKÝCH rodičov, nie výhradné privilégium pre tých s dobrými konexiami, záludných a skazených. Taktiež drahé PR, podľa ktorého ju teraz vykresľujú ako smútiacu „obeť“, podporuje jej vymyslený, falošný príbeh, nikdy nevymaže závažnosť skutočných zverstiev, ktorých sa dopustila voči chlapcom. Verina dlhoročná zaplatená beztrestnosť sa teraz skončila a pravdivé pozadie, ktoré vyšlo najavo, bude čoskoro posunuté širokej verejnosti.

Pre tých, ktorí si vážia ochranu detí, spravodlivý proces a uplatnenie rodičovských práv, dnes oslavujeme oslobodenie od Slovenska! Viac detailov bude zverejnených cez médiá v blízkej budúcnosti.”

Vera Wisterová podľa anonyma porušovala práva chlapcov i otca.

K odkazu je priložená aktuálna momentka Wisterovej synov v spoločnosti ich otca Jeremyho. Na zábere vyzerajú spokojne a bezstarostne. Zdá sa, že Jeremy sa do svojho boja taktiež rozhodol zapojiť novinárov a využiť i silu sociálnych sietí.