Unesených synov Very Wisterovej hľadá celé Slovensko: Komentáre hovoria za všetko... Je to egoistické, najviac trpia deti!

Šesť dní po zmiznutí Wisterovej detí, ktoré bolo klasifikované ako únos zo strany otca, sa na sociálnej sieti Facebook objavil príspevok novinárky s izraelskými koreňmi Maliny Saval. Tá hlásala do sveta, že Jeremy Hulsh je aj s deťmi v poriadku a sú šťastní.

„Jeremy Hulsh a jeho deti sú v bezpečí po troch rokoch hrubého porušovania ľudských práv, korupcie a zajatia v Slovenskej republike, nasledovaných strašným únosom a zneužitím ich matkou, Verou Wisterovou. I keď podstúpila nepredstaviteľné kroky k ilegálnemu odcudzeniu Harlowa a Thea od ich otca a rodiny, s úsilím vymazať ich existenciu a zakryť jej zločiny, konečne zlyhala,” zneli slová novinárky.

Novinárka Malina Saval zdieľala fotografiu Jeremyho Hulsha so synmi. Vraj sú spolu, zdraví a šťastní. Zdroj: Facebook Malina Saval

Pod statusom s fotografiou sa okamžite začali kopiť komentáre. Niektoré z nich boli pre otca so synmi povzbudivé, iné sa do neho navážali, že je únosca. Našli sa však aj takí, ktorí držia stranu tým, ktorí trpia týmto správaním najviac, a to sú deti.

„To je úroveň. Unášať deti. Na nič iné sa nezmohol. To nie je hrdinstvo!!!” znel jeden z nahnevaných komentárov na adresu otca. Nitku nenechali ľudia suchú ani na moderátorke Wisterovej: „Nebola to náhodou Vera W., ktorá prvá uniesla deti z Izraela?”

Status Maliny Saval rozhádal ľudí. Niektorí dávajú za pravdu Jeremymu, iní stoja strane Very. Zdroj: Facebook

Podobných komentárov, kde sa ľudia medzi sebou doslova hádali o svojej pravde a zastávali sa na jednej strane matky, na druhej otca, bolo niekoľko. Dokonca sa miešala aj angličtina so slovenčinou:

„To nie je hrdinstvo uniesť deti!!!! Je to úbohosť. Čo sa tým vyrieši???”

„Hanba otcovi, že ukradol deti, matka ma tiež právo ich vidieť, ona ich priniesla na tento svet, hanba otcovi.”

„Trish, únos detí je v poriadku? Máte deti? Očividne nie.”

Našli sa však aj takí, ktorí majú na celú vec triezvejší názor. Nikto okrem Very a Jeremyho totiž do detailov nepozná situáciu, ktorá je medzi nimi a každý má svoju pravdu. Tretia skupina ľudí totiž pozerá najmä na dobro detí. „To už ste len vyriešili, dieťa potrebuje matku aj otca,” píše istá Zuzka a za pravdu jej dáva aj Zdenka: „Dvaja kohúti na jednom dvore a vždy budú trpieť len tie nevinné deti, lebo klamať ich donekonečna sa nedá. A si myslím, že otec nikdy nenahradí matku, tak to už príroda zariadila.”

Podľa mnohých komentujúcich sú rodičia egoisti a trpia tým len a len ich deti. Zdroj: Facebook

Je otázne, ako napokon celá kauza so zmiznutím Harlowa Paxa a Theodora Stevena dopadne. Na Slovensku bolo po chlapcoch vyhlásené pátranie a zapojený bol aj Interpol. Chlapcov mal údajne ich otec Jeremy uniesť z Auparku cez Maďarsko do Kanady a odtiaľ do Chicaga, kde by mal žiť jeho brat. Či a kedy sa chlapci vrátia k mame a aké dôsledky to bude mať pre Hulsha, ukáže až čas.