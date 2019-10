Česká frajerka (22) nášho rapera zverejnila SEXI foto: Fanúšikovia sa do nej pustili... Si lacná, ako z porna!

Pod touto fotkou sa do Anny Kadeřávkovej pustili fanúšikovia.

Zdroj: Instagram A.K.

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sa na verejnosť dostala informácia, že slovenský raper Ján Strapec, známy pod umeleckým menom Strapo, tvorí pár s mladou českou herečkou Annou Kadeřávkovou (22). A plavovláska od susedov už na seba strháva všetku pozornosť. Na sociálnej sieti Instagram totiž zverejnila sexi fotku... No fanúšikovia sa do nej poriadne pustili!