Známa americká herečka šokuje: Neuveríte, o akú prácu by mala záujem!

Jessica Biel

Zdroj: SITA/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

LOS ANGELES - Americká herečka Jessica Biel by chcela pracovať v márnici, ak by mala príležitosť. Tridsaťsedemročná manželka speváka Justina Timberlakea sa tak vyjadrila v nočnej talkšou Setha Meyersa, s ktorým sa rozprávala o možnosti robiť podcast, v ktorom by mapovala skutočné zločiny.