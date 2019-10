Známa Češka sa konečne dostala z popálenín: Teraz prišla o chlapa!

Minuloročná dovolenka bola pre mladú Češku poriadne náročná. Namiesto oddychu a spoznávania kultúry skončila na lôžku s popáleninami. To by nechcel zažiť nikto z nás. Zasiahnuté mala ruky a tvár. Bola preto obmedzená pri svojej práci, keďže ako fashion blogerka sa prezentuje svojím zovňajškom.

Týnuš Třešničková skončila po večeri v Turecku s popáleninami v nemocnici. Zdroj: Youtube T.T. ​

Až 10 mesiacov po incidente nabrala opäť odvahu postaviť sa pred kameru a nahrať video pre svojich fanúšikov. „Dnes som si sadla po dlhej pauze opäť za kameru a natočila pre vás video. Je fajn byť zase späť,” napísala k snímke ešte v júli Týnuš. Vtedy ešte tvorila pár s podnikateľom Viktorom Hajíčkom, s ktorým bola na dovolenke s nešťastným koncom.

Ako informoval český Blesk, dvojica už viac netvorí pár. Fanúšikom blogerky o tom mohli napovedať aj fotografie mladej krásky, na ktorých sa Viktor už dlhšie neobjavuje a ani vo svojich postoch či videách ho brunetka nespomína. „Už spolu pár dávno netvoria. Dohodli sa na spolupráci, čo sa týka jeho podnikania s elektronikou, ale milenci nie sú,“ prezradil pre spomínaný Blesk zdroj.

Na rozchode Týnuš a Viktora sa podpísalo dlhé odlúčenie. Naďalej však spolu pracujú. Zdroj: Instagram T.T.

S otázkou ohľadom rozchodu sa na podnikateľa obrátil portál extra.cz. „Nie, my už spolu nechodíme asi dva mesiace. Vyprchalo to... Odlúčenie a sme kamaráti, tým to hasne. Ona pre mňa pracuje, takže sa s ňou aj tak vídam,“ vyjadril sa pre portál Hajíček. Na ich rozchode sa tak zrejme podpísal aj čas, ktorý strávili bez seba počas Třešničkovej hospitalizácie. To však nie je všetko. Viktor si mal za mladú blogerku údajne nájsť už aj náhradu. Má ňou byť prvá vicemiss Miss Face 2016 Alica Činčurová, po ktorej boku sa objavil už niekoľkokrát. K tejto téme sa však odmietol vyjadriť.