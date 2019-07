FOTO Známa Češka prežila v Turecku hotové peklo: Po 10 mesiacoch ukázala popálené telo aj tvár!

PRAHA - Koncom septembra sa mladá a krásna česká youtuberka Týnuš Třešničková (23) vybrala na dovolenku so svojím priateľom Viktorom do Turecka. Chvíle oddychu však skončili tragicky a brunetku hospitalizovali na JIS-ke s popáleninami. Dlhé mesiace neukazovala svetu svoju tvár a telo. Až doteraz!

To, čo zažila Týnuš Třešničková, by nechcel zažiť nikto z nás. V jeden horúci večer sa vybrala s priateľom na dovolenke najesť do vychytenej reštaurácie. K tej neoddeliteľne patria ohňové šou a práve v ten deň sa aktérom vymkla spod kontroly. Krásna brunetka skončila s popáleninami tváre a tela na JIS-ke.

Týnuš Třešničková mala od ohňa spálené ruky, ktoré sa veľmi dlho hojili. Zdroj: Instagram

Z popálením sa liečila dlhé mesiace. Mnohé, pre nás bežné úkony, jej robili veľké problémy. „Ešte pred pár mesiacmi som si sama nezvládla umyť vlasy a na začiatku som bez pomoci ani nebola schopná dôjsť do kúpeľne. Urobiť si drdol na hlave pre mňa bolo nemožné," zverila sa nedávno svojim fanúšikom prostredníctvom Instagramu.

„Tú bezmocnosť si asi dokáže predstaviť iba ten, čo to niekedy zažil. Každý deň som sa ale snažila priblížiť opäť svojej samostatnosti. No a teraz tu stojím a som na seba pyšná, kam až som došla. Takéto maličkosti a pre väčšinu samozrejmosti, ktoré si ale omnoho viac začnete vážiť, keď ich na nejaký čas stratíte," hovorí otvorene Týnuš.

Len v pondelok urobila youtuberka ďalší veľký krok po nešťastí, ktoré sa jej stalo. Konečne sa rozhodla vrátiť k tomu, vďaka čomu ju ľudia poznajú. Rozhodla sa vytvoriť nový vlog. „Dnes som si sadla po dlhej pauze opäť za kameru a natočila pre vás video. Je fajn byť zase späť," napísala k snímke, kde sú na jej tele a tvári aj napriek mejkapu stále vidieť jazvy po popáleninách. Isté však je, že to najhoršie má sympatická Češka za sebou.

Po dlhej odmlke kvôli popáleninám sa Týnuš Třešničková opäť odhodlala sadnúť si pred kameru. Zdroj: Instagram T.T.