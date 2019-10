MIMORIADNY ONLINE Posledná rozlúčka s Karlom Gottom (†80): Prví obdivovatelia čakali pred palácom Žofín už od včera!

Veniec z ružových kvetov poslala aj rodina miliardára Leona Tsoukernika, u ktorého sa po smrti svojho manžela ukrývala vdova Ivana Gottová. Zdroj: Topky.sk

Smútočný veniec poslal minister obrany Českej republiky Vladimír Metnar. Zdroj: Topky.sk

8:58 - Priaznivci Karla Gotta sa fotia s truhlou.

8:50 - Podľa našich informácií sa doprava v Prahe kvôli rozlúčke veľmi neskomplikovala. Vodiči si dali povedať a využívajú najmä verejnú dopravu.

8:48 - Pred palácom Žofín robil krátko po začatí rozlúčky neznámy muž výtržnosti. Polícia ho musela napomínať. Po tom, čo sa upokojil, musel pietne miesto opustiť. Mimo tohto incidentu však všetko prebieha pokojne a dôstojne.

8:45 - Pred palácom Žofín sa nachádza niekoľko lavíc s kondolenčnými knihami, do ktorých fanúšikovia môžu vpisovať svoje odkazy.

8:36 - Ulicou sa ozývajú piesne Karla Gotta.

8:35 - Na Karla Gotta si v týchto chvíľach na svojom instagramovom profile zaspomínal aj politik Boris Kollár.

8:30 - Pozdĺž trasy, ktorou sa má ťahať rad čakajúcich obdivovateľov, sú rozmiestnené prenosné toalety.

8:29 - Na bezproblémový priebeh verejnej rozlúčky dohliada polícia.

8:20 - Ulicou sa ozýva pesnička Karla Gotta - C'est la vie

8:15 - Prví obdivovatelia Karla Gotta čakajú pred palácom Žofín už od včera. V týchto chvíľach rad dosahuje už dĺžku približne 3 kilometre.

Doprava v okolí paláca Žofín je pre dopravu obmedzená. Prví obdivovatelia už stoja na Moste Legií.

8:00 - Verejnosť sa začala lúčiť s Karlom Gottom.

Doprava v Prahe obmedzená kvôli poslednej rozlúčke s Karlom Gottom

Pohyb na nábreží zo strany od Národného divadla bude pre autá a električky úplne uzatvorený. Ľudia, ktorí sa rozhodnú prísť do paláca Žofín, aby sa slávnemu spevákovi naposledy poklonili, vytvoria hada, ktorý sa v štyroch radoch potiahne už zo Zborovskej ulice v Prahe 5.

„Tam začne rad, ktorý sa potiahne smíchovskou stranou až na most Légií. Ľudia prejdú tento most a pri Národnom divadle sa stočia k Slovanskému ostrovu. Cez most prídu na ostrov, kde prejdú cez park. Potom vstúpia do budovy a po schodoch vojdú do veľkej sály, kde bude vystavená rakva a pozostatky. Pri nej budú vence od Gottových detí, ktoré sa rozlúčky na Žofíne ani v Chráme sv. Víta nezúčastnia,“ prezradil jeden z organizátorov.

Tí predpokladajú, že by spomínaný rad mohol mať dĺžku až 5,5 km a na trase budú rozmiestnené prenosné toalety. Otázkou však zostáva, či sa ku Karlovi stihnú dostať všetci fanúšikovia. „Pokiaľ ľudia budú postupovať prirodzeným tempom, zvládne sa ich Karlovi Gottovi pokloniť približne 50-tisíc,“ dodal zdroj.

Mapa trasy smútočného pochodu Zdroj: Mapy.cz

Dnes sa v paláci Žofín koná od 8. hodiny rannej verejná rozlúčka s Karlom Gottom

1. októbra 2019 Česko a Slovensko zasiahla správa o smrti populárneho českého speváka Karla Gotta. Maestro mal v posledných rokoch výrazné zdravotné problémy. V roku 2016 mu bola diagnostikovaná rakovina lymfatických uzlín, ktorú úspešne porazil, no napokon podľahol akútnej leukémii.

Karel Gott (†80) sa pred smrťou pasoval so zákernými chorobami: Vyhral nad rakovinou uzlín... Podľahol leukémii!

Dnes a zajtra sa v Prahe koná posledná rozlúčka s uznávaným spevákom. Spočiatku sa hovorilo o štátnom pohrebe, no nakoniec sa vláda dohodla na pohrebe so štátnymi poctami. A vdova po Karlovi Gottovi s takouto formou súhlasila.

„Verejnosť bude môcť prísť uctiť si pamiatku môjho muža v piatok 11. 10. od 8:00 do 22:00 do paláca Žofín na Slovanskom ostrove. V súlade s vôľou môjho manžela a po predchádzajúcom rokovaní s arcibiskupstvom pražským sa bude konať zádušná omša a bude ju slúžiť Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský. Táto sa uskutoční pre pozvaných hostí v sobotu 12. 10. od 11. hodiny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražskom hrade,“ uviedla vdova Ivana Gottová.