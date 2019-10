Prídu dať posledné zbohom niekdajšej láske? TIETO Gottove milenky na pohreb nedorazia!

Zoznam žien, ktoré Karla Gotta dokázali zaujať, je úctyhodný. A i keď jeho srdce v posledných rokoch patrilo už len manželke Ivane, jeho smrť ich zasiahla a zarmútila. Niektoré prídu dať spevákovi posledné zbohom, iné sa obávajú, že by túto smutnú udalosť neustáli. Český portál Aha! zisťoval, ktoré z nich sa na veľkolepej rozlúčke ukážu.

Karel Gott bol vždy obklopený ženami. Zdroj: Profimedia

Evelyna Steimarová (74) randila s Gottom v rokoch 1962 až 1963. Neskôr sa zaplietla ešte s niekoľkými známymi mužmi. Karlova smrť ju však veľmi zasiahla a k účasti na jeho pohrebe sa vyjadriť odmietla.

Antonii Zacpalovej (84) patrilo spevákovo srdce v roku 1972. Z vášne bývalej tanečnice a českého Slávika napokon vzišla Karlova najstaršia dcéra Dominika (46). Antonie údajne po vzťahu s Karlom už ďalšieho muža nemala a jeho smrť ju hlboko zasiahla. Na rozlúčku sa určite chystá.

Karel Gott s najstaršou dcérou Dominikou.

Ďalšou v poradí bola Jitka Svobodová (53), ktorá sa pri spevákovi objavovala v rokoch 1984 až 1989. Ich aféra skončila po tom, ako sa prevalilo, že Karlovi na účet pribudla jeho druhá dcéra. Ich vzťah bol však dobrý aj potom a Jitka bola dokonca na oslave maestrových 80. narodenín.

Práve počas vzťahu s Jitkou sa Gott zaplietol s Ivetou Kolářovou (52). Tá mala už ako dievčatko sen, že raz so spevákom bude mať dieťa. A to sa aj vyplnilo, Porodila mu dcéru Luciu (32). Rozlúčiť sa príde. „Dúfam, že na mňa nezabudnú. Keby som nešla, celý život by som si to potom vyčítala,” priznala.

Karel Gott s dcérami Dominikou a Luciou. Zdroj: Facebook

Ďalšou v poradí je Martina Formanová (53), ktorá žije v Amerike, ale pekný vzťah mala do poslednej chvíle nielen s Karlom, ale aj s jeho manželkou Ivanou. „Objímam ťa, Ivi, a prajem silu tebe i celej rodine,” odkázala jej prostredníctvom sociálnej siete. Či sa zúčastní aj pohrebu, nevedno.

Ďalšia z mileniek, ktoré sa usadili v zahraničí, je Manuela Pechová (46). Exotická kráska je zároveň jediná, ktorá sa s lámačom ženských sŕdc rozišla. Jedného dňa odišla na dovolenku do Kanady a viac sa nevrátila.

Už zakrátko ju však nahradila Ilona Hermová (63). Tá by sa momentálne mala nachádzať na Kanárskych ostrovoch a na otázky ohľadom Karlovho pohrebu nereagovala.

Do katedrály sa však chystá Marika Sörösová (43), ktorá s Karlom tvorila pár koncom deväťdesiatych rokov. Spevák ju opustil po žiarlivostnej scéne, ktorú mu vyrobila, no ako jedinej jej tiež zabezpečil bývanie. Kúpil jej vilu v Karlíku.

Naopak, nepríde Taťjana Smutná (59), ktorá s Karlom strávila len krátky čas, no navštevovali sa ešte dlho po tom, ako sa v roku 1999 rozišli. Pohreb bývalej lásky by ju vraj príliš psychicky zničil.

Smrť legendy otriasla aj Alicou Kovácsovou (52). „Zapálili sme zaňho sviečku. Spomínali sme aj s deťmi, ktoré mali s Karlom pekný vzťah. Niekedy okolo desiatej večer sme sa potom išli pozrieť na Bertramku. A ja som mala slzy v očiach, keď som videla v tme plápolajúce sviečky a prúdy mladých ľudí,” uviedla.