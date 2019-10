Kvôli pohrebu Gotta posilnia vlaky aj autobusy: Prídu aj fanúšikovia z Nemecka

"V predpredajoch sa už v utorok vypredala naša obvyklá piatková kapacita vlakov z Ostravy, Viedne i Bratislavy," povedal hovorca RegioJetu Aleš Ondrůj pre denník Právo. "Počítame s tým, že v piatok na linkách do Prahy pridáme podľa aktuálnej potreby ešte autobusy navyše," doplnil hovorca RegioJetu, súkromného osobného železničného a autobusového dopravcu. Premiér Andrej Babiš upozornil, že do Česka sa chystajú prísť takisto autobusy z Nemecka s tamojšími fanúšikmi Karla Gotta. Z Nemecka do Prahy je v autobusových spojoch zatiaľ dostatok miest, povedal za spoločnosť Student Agency Ondrůj.

Aj Student Agency je pripravená spoje posilniť, ak sa dopyt výrazne zvýši. Hovorkyňa spoločnosti FlixBus Martina Čmielová informovala, že piatok patrí medzi najrušnejšie dni, ale miesta v ich spojoch smerom do Prahy je ešte možné kúpiť, a to aj na medzinárodných linkách, napríklad z Nemecka. Očakáva sa však, že v druhej polovici týždňa začne miest ubúdať.

Česká dráhy (ČD), dominantný dopravca v ČR, majú ešte v predpredajoch voľné kapacity vo vlakoch do Prahy, ale situácia sa môže zmeniť kvôli fanúšikom z Nemecka. Spoločnosť Leo Express takisto predpokladá, že v piatok na linkách do Prahy pribudnú cestujúci. Zákazníkom preto odporúča včasný nákup cestovného lístka, čo je aj lacnejšie.

Karel Gott zomrel po ťažkej chorobe v utorok 1. októbra. Verejná rozlúčka so spevákom sa bude konať v piatok od 08.00 h do 22.00 h v paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe. Predpokladá sa obrovská účasť ľudí, preto premiér Babiš v utorok upozornil, že "na všetkých záujemcov sa vzhľadom na kapacitu možno nedostane". "Vo veľkej sále bude vystavená rakva so štátnymi poctami, ľudia sa budú môcť zapísať do kondolenčnej knihy," oznámil premiér a dodal, že vláda aj organizátori rozlúčky sa budú snažiť situáciu zvládnuť.

Palác Žofín avizoval, že v prípade veľkého záujmu je pripravený posunúť záver rozlúčky aj po 22.00 h, hoci ani to nemusí stačiť. Podľa Babiša môže na Žofín prísť až 300.000 ľudí. V sobotu sa bude konať zádušná omša pre pozvaných hostí v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade. Vláda na tento deň vyhlásila štátny smútok, pripomenul portál Novinky.cz. Verejnosť bude môcť sledovať zádušnú omšu na veľkoplošných obrazovkách. Budú umiestnené na treťom nádvorí Pražského hradu a na Hradčanskom námestí.