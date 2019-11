Ťažké obdobie Petry Vajdovej: Najprv manželova nehoda, teraz vyhadzov a... Prišiel o vodičák!

Hoci sa zdalo, že sa jej život obrátil na dobré, šťastie jej zasa nepraje.

Zdroj: Facebook M.H.

DUNAJSKÁ LUŽNÁ – Smola sa jej lepí doslova na päty! Po tom, čo sa dostala z liečebne, našla lásku, vydala sa a porodila synčeka, to vyzeralo, že život Petry Vajdovej (34) sa obracia na dobré. Opak je však pravdou a len pred mesiacom sa rozprávka herečky a jej rodiny začala rúcať ako domček z karát. Jej manžel Martin vtedy totiž nacúval do dvoch áut, a to všetko v pracovnej dobe a pod vplyvom alkoholu! Teraz prišiel rad na znášanie dôsledkov!