Vyrastala v netradičnej rodine: Toto je dôvod, prečo je česká legenda bezdetná!

PRAHA _ Mnohí si mysleli, že proste uprednostnila kariéru. Česká speváčka Jitka Zelenková ale prezradila, že nie je rodinný typ. Navyše, sama zažila menej tradičný model rodiny a bála sa, že jej dieťa by mohlo zažívať to isté.

Speváčka Jitka Zelenková sa o svojej rodinnej situácii rozrozprávala pre Televíziu Seznam. Do 18 rokov vyrastala u otca, potom začala žiť s mamou. „Boli sme na sebe závislé. Keď som ju ako malá nemala, tak som ju chcela pre seba,” prezradila brunetka, ktorá sa od mamy osamostatnila vo veku 32 rokov.

Karel Gott a Jitka Zelenková (vpravo) Zdroj: ČT

Tento model rodiny, aký zažila, sa evidentne odrazil aj na tom, že sama deti nikdy nemala. Toto rozhodnutie pritom mnohí ľudia označujú za sebecké. „Nie som rodinný typ, takže by som to nenazývala sebeckosťou. Asi si to nesiem z detstva, že som sa podvedome bála, aby som nekopírovala model svojich rodičov,” vyjadrila sa speváčka.

Každú funkčnú rodinu obdivuje, ale... „Neľutujem, že to nie je môj prípad. Dokonca ani nemôžem povedať, že by som obetovala rodinu kariére,” tvrdí.

Petr Kolář, Karel Vágner a Jitka Zelenková Zdroj: TV Barrandov