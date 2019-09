Módne (s)hity: Trefa do čierneho, šaty Nicole Kidman a... Pre tento outfit by rakúska dôchodkyňa vraždila!

BRATISLAVA - V uplynulých dňoch sa konali dve premiéry. V Divadle Nová scéna uvádzali svetový titul muzikál Bedári a v kine Mladosť predstavili nový film Woodyho Allena Daždivý deň v New Yorku. A módny návrhár Milan Švingál si posvietil na to, ako sa na tieto príležitosti vyparádili pozvaní hostia.

Katarína Brychtová, herečka

Outfit, pre ktorý by rakúska dôchodkyňa vraždila! Katka je pekná žena a určite ešte nepatrí do Domova dôchodcov. Keď ju boleli nohy, tak, prosím, čokoľvek, len nie tieto tichošľapky, balerínky sú veľmi nešťastná obuv.

Lucia Siposová, herečka

Túto slečnu mám rád, má úžasný kabaret v meste, kam rád zájdem a je veselá a charizmatická! Na rozdiel od jej outfitu na tejto fotke... Hnedé zvonové menčestráky nezachráni ani ligotavá hviezdička. Chýba tomu tvar a celé je to nejaké smutné.

Iveta Tkáčová, tanečnica

Uuuf, zatiaľ, čo predošlý outfit bol veľmi smutný, tento je presný opak. Aj keď má táto mamička krásnu postavu a môže si dovoliť v podstate čokoľvek, menej je niekedy viac. Sám neverím, že som to povedal. Ale možno v divadle vystupovala... V tom prípade pohoda.

Petra a Peter Makranskí, tanečnica a herec

Táto slečna má krásny styling, páči sa mi celý! Viem si v ňom predstaviť napríklad Nicole Kidman... Veľmi pekný, slušivý na jedničku. Partnera netreba komentovať, to je typický outfit slovenského muža... Hocičo a na to si dám sako, lebo je to slušné.

Lenka Machciníková, herečka

Tu je opäť slečna v peknom ružovom outfite, aj keď v tomto svetle sa mi už bije farba topánok a kabelky so šatami a to je škoda. Myslel som, že aj topánky sú ružové... Nevadí. Ale slečna vedľa sa tiež nemusí za svoj outfit hanbiť! Veľmi pekný, rafinovaný a aj keď priesvitný, nevyzerá vulgárne a lacno. Trefa do čierneho!

Jana Lieskovská, herečka

Pri týchto šatách sa neviem rozhodnúť, či ich milujem alebo nenávidím. Ale asi skôr milujem. Vyzerajú zaujímavo a nositeľke pristanú farbou. Avšak neviem sa zbaviť pocitu, že jej úplne nesedia. Akoby jej boli veľké a padali a tým, že sú jej veľké na páse, výrazná aplikácia nedrží a ťahá šaty k zemi. Inak sú šaty veľmi zaujímavé. Ale s čiernymi lodičkami na „pohodlnom“ opätku kamaráti nebudeme...