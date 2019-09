Módne (s)hity: Bruno, snáď ťa otlačili topánky, Mamba sa nechce rozlúčiť s letom a bývalá playmate... PREPÁČ, Jani, sranda musí byť!

Vica Kerekes a Marek Majeský, herci

Šaty pekné, ale niečo mi na nich nesedí, slečna je veľmi drobná a útla, šaty jej robia veľmi robustné plecia. Myslím, že keby boli trošku menej nabraté rukávy a užšie ramená, tak by slečne urobili lepšiu službu. Ale inak fajn. Vidieť, že sa snažili... Aj sa zladili. To je milé. Párik ako zo žurnálu alebo z natáčania klipu Senzi Tv.

Zdroj: Vlado Anjel

Mamba Dasha Šarközyová, speváčka

Lustrové náušnice a mušličky na nohe. Keď chceš byť elegantná, ale stále sa nechceš rozlúčiť s letom.

Zdroj: Jan Zemiar

Eva Cifrová, bývalá playmate

Pekný vyvážený outfit, dobrá dĺžka svetra na tento oversize look. Možno by sa mi viac páčil tenší opätok, ale inak v podstate pre mňa nešťastný outfit, lebo nemám čo komentovať...

Zdroj: Jan Zemiar

Jana Mináriková, bývalá playmate

Za to u tejto veselej playmate sa toho už odohráva viac! To je pastva pre túto rubriku - vzory, textúry, dĺžky a logá! Tu vidíme, ako aj zdanlivo jednoduchá čierno-biela kombinácia môže krásne nefungovať... Slečna vyzerá veľko. Veľká bombera by išla na užšie šaty, takto nevyniklo ani jedno, ani druhé. A áno, pančušky sú síce Gucci, ale mňa tie čierne nohy a biele lodičky rušia. Prepáč, Jani, ale veď sranda musí byť!

Zdroj: Jan Zemiar

Bruno Ciberej, moderátor

Vyzerá dobre a štíhlo a vôbec mi to nevadí... Tak snáď ho aspoň otlačili topánky.

Zdroj: Jan Zemiar

Dagmar Didiana Dianová, moderátorka

Juuuj, Didi, tu by nám pančušky urobili lepšiu službu ako tieto gumíny (gumené legíny). Ak je to sako a nie šaty, tak minisukňa pre pocit bezpečia a možno iný opätok, do vysokých čižiem nad kolená nebudem nikoho nútiť, ale boli by fajn, inak vyzeráš super.

Zdroj: Jan Zemiar

Lucia Mokráňová, exfarmárka

Minule som jej, chúďaťu, naložil, ale dnes vyzeráš super, nemám ti čo vytknúť. Možno len trochu vlasy, ale to nie je už moja kompetencia. Outfit môže byť.

Zdroj: Jan Zemiar

Dara Rolins, speváčka

Jedna krásna zlatá bohyňa. Veľmi jej to pristane, krásny outfit, ale aj keď rozumiem, že stylista bol asi rád, že našiel akékoľvek zlaté čižmy, lepšie by boli úzke nad koleno.