Šokujúce priznanie Vittekovej: Zbavila sa silikónov... Tumor!

BRATISLAVA - S Patríciou Vittekovou (39) sa osud veru nemaznal. Hoci to vyzerá tak, že má dokonalý život a po boku partnera Tomáša je nekonečne šťastná, pred rokom dostala ďalší poriadny kopanec. Až začiatkom tohto septembra priznala, že po celý čas skrývala trpké tajomstvo...

Po Tomášovom boku Patrícia doslova žiari a vyzerá lepšie, ako kedykoľvek predtým. Možno aj to je dôvod, prečo by nikto nepovedal, že ešte pred rokom si od lekárov vypočula hroznú správu, ktorá jej zmenila život. V prsníku jej našli nádor a zrazu sa všetko obrátilo hore nohami. S touto správou vyšla von len pred pár dňami, keď na svojom profile zverejnila vysmiatu fotku s partnerom.

„Keď som pred rokom mala v papieroch od doktora napísané slovo “Tumor Mammae”, v čakárni, keď ma poslali domov pre osobné veci a wc papier, som sa poskladala ako domček z kariet. To, čo mi letelo hlavou, nebolo nič, čo som sa dovtedy 5 rokov učila na seminároch, internete, či z kníh,“ šokovala brunetka, ktorá sa neskôr rozhodla vycestovať do Mexika, aby sa dala do poriadku. A pobyt jej naozaj pomohol.

Dnes je opäť usmiata a ako priznala, zbavila sa aj silikónových výplní v poprsí.