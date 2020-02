Vitteková otvorene o rozvode s Robom: On jazdí na aute za 150-tisíc, ona má chodiť pešo... Pokuta za urazenie sudkyne!

BRATISLAVA - Uplynulo už dlhých 6 rokov od osudnej bitky medzi Patríciou Vittekovou (40) a Alexandrou Orviskou (36). Známe Slovenky si vtedy skočili do vlasov kvôli futbalistovi Robovi Vittekovi (37), za ktorého bola prvá zo spomínaných vydatá. Odvtedy sú manželia od seba, no svoj vzťah právne stále nemajú doriešený. Aktuálne sa speváčka k rozvodovému konaniu prvýkrát verejne vyjadrila. A vo svojom vyjadrení sa poriadne rozhorčila!

Patrícia Vitteková sa doposiaľ k rozvodovému konaniu s jej stále právoplatným manželom Robom Vittekom nevyjadrovala. Dlhoročné súdne doťahovanie, ktoré stále nevedie k uspokojivému koncu, ju však prinútilo verejne prehovoriť. Problémy jej nerobí ani tak expartner, ako sudkyňa, ktorá o prípade rozhoduje.

„Na poslednom pojednávaní po 4 rokoch o výživné na maloleté deti som na súde dostala pokutu za urážku sudkyne. Áno, asi si ju zaslúžim, keďže som sa neudržala v emóciách a povedala som to, čo som cítila a videla za tie roky. Urazila som mojou subjektívnou pravdou sudkyňu, ktorá sa k ženám správa roky neúctivo, hrubo a porušuje zákony a moc, ktorú jej zverila ústava a krajina, v ktorej rozhoduje o osudoch ľudí a detí. Krajina, v ktorej žijem aj ja,“ rozpísala sa na Instagrame Vitteková.

Brutálna nakladačka a prasknutý nos: Vitteková a Orviská sa pobili kvôli chlapovi!

Pani sudkyňa podľa Patríciiných slov vraj už roky nenávidí ženy. „A asi niečo na tom bude, keďže sa usmievala práve vtedy, keď som v tichosti a bezradne stála, triasla sa a plakala. Nie kvôli výške výživného, to určil otec,“ nedáva si nahnevaná speváčka servítky pred ústa.

Celých 7 rokov vraj zbierala dôkazy, na príkaz advokátov si odkladala každý blok od benzínu po toaletný papier. Na tie sa však napokon nikto ani raz nepozrel. „Verdikt? 150 € je za benzín mesačne veľa, čo mám zvážiť, či nie je tento životný štýl luxus,“ prekvapuje Vitteková.

Vitteková prehovorila o bitke s Orviskou: Je to chorá osoba!

Paradoxom je, že Vittek sa vyváža na aute v hodnote priemerného bratislavského bytu. „Keď som sa opýtala, či majú moje deti chodiť do školy pešo, usmiala sa a odpovedala... Áno, napríklad pešo, prečo nie? Povedala som - aha, takže otec bude ďalej chodiť na „požičanom” aute v hodnote 150 tisíc eur a my máme začať s deťmi chodiť oddnes pešo. Uškrnula sa, opäť si ma premerala od hlavy k päte a pohŕdavo s cynickým výsmechom zakričala na celú sálu pred právnikmi, otcom mojich detí a kolíznou opatrovateľkou, ktorú som mimochodom nikdy v živote nevidela ja, ani moje deti... No VY, vy pani Vitteková pešo, ‚určite‘,“ dodala Vitteková.