Nový film Casino.sk sa natáčal aj v Topkách: Aha, ako to vyzerá u nás v redakcii!

Exkluzívne zábery z filmu Casino.sk

Zdroj: Casino.sk

BRATISLAVA - Už onedlho sa do kín dostane očakávaná dráma Casino.sk. Hlavné postavy stvárňujú slovenské herecké špičky ako Marek Majeský (47), Roman Luknár (54) či krásna Zuzana Kanócz (39). Niektoré scény filmu sa dokonca nakrúcali aj v našej redakcii a my vám prinášame exkluzívne zábery, aby ste si mohli pozrieť, ako to u nás vyzerá!