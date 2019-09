Premiéra filmu Casino.sk: Mladistvá Kráľovičová, Haasová hazardovala s dcérou a... táto je kópiou svojej mamy!

BRATISLAVA - A je to tu! Na plátna kín sa konečne dostáva dlho očakávaný slovenský film Casino.sk. Príbeh nielen o gemblovaní si do jedného z bratislavských kín prišli pozrieť aj mnohé tváre zo šoubiznisu. Medzi nimi aj slovenská herecká ikona, či známa hudobnícka rodina.

Slovenský celovečerný film Casino.sk si už o pár dní budú môcť pozrieť zvedaví filmoví nadšenci, ale aj verejnosť. Film režiséra Jána Sabola, ktorý bol jedným z najskloňovanejších na filmovom ArtFilm Feste v Košiciach, nás zavedie do sveta peňazí, politiky i žurnalistiky. Herci ako Vica Kerekes, Marek Majeský, či Igor Rataj, ktorí stvárnili niektoré z hlavných úloh príbehu, uplynulú stredu zavítali na slávnostnú premiéru aj do nášho hlavného mesta. Snímku si nenechali ujsť ani ďalšie známe tváre.

Herečka Zuzana Haasová s dcérou Romanou. Zdroj: Vlado Anjel

Herečka Zuzana Haasová dorazila do kina s dcérou Romanou. Film sa im páčil, no herečkinu dcéru zaujalo aj provizórne kasíno, kde si na vlastnej koži vyskúšala niekoľko partičiek. Zuzka s dcérou sú dobre zohraná dvojica, no keďže na druhý deň bolo treba vstávať do školy, herečka s príchodom neskorého večera zavelila odchod a kreslá pri hazardných stoloch tak prenechali ďalším.

Zuzana Haasová s dcérou si vyskúšali aj hazard pri stoloch. Zdroj: Vlado Anjel

Film si nenechali ujsť ani Cigánski diabli. Ernest a Silvia Šarköziovci si ako posilu zobrali aj dcéru Vanessu. Pri pohľade na čelistku a jej dcéru je jasné, že spoločné gény nezaprú. Vanessa sa totiž čoraz viac podobá na svoju mamu. Po rodičoch navyše zdedila aj hudobný talent a okrem štúdia operného spevu sa venuje aj hre na kontrabas.

Silvia Šarközi s dcérou Vanessou podobu nezaprú. Zdroj: Vlado Anjel

Medzi hosťami sa ukázala aj legendárna slovenská herečka Marína Kráľovičová. Predstaviteľka nezabudnuteľných ženských postáv akoby zastavila starnutie. V mladistvom outfite, s veľkým úsmevom a v dobrej nálade doslova vyčnievala z davu. Herečka tak neustále dokazuje, že vek je iba číslo a vitalitu by jej mnohí mohli len ticho závidieť.

Herečka Marína Kráľovičová sršala energiou. Zdroj: Vlado Anjel

Film si prišli pozrieť aj ďalší slovenskí herci či umelci, ktorých nájdete v našej galérii.