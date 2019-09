Manželka Mareka Majeského je nespokojná: TOTO už nechce!

Ide samozrejme o herecké ambície. Dvojica sa totiž už čoskoro spolu objaví v dlhoočakávanom slovenskom filme Casino.sk. Marek Majeský tu stvárňuje skorumpovaného politika, ktorý je navyše svojej žene neverný. S rolou však problém nemal. Práve naopak, problematické postavy si užíva. "Je to v podstate taká trinásta herecká komnata pre herca, že si predstavuje: Keby som bol takýto, čo by som stváral? V súkromí taký nie som, tak si to aspoň užívam pred tou kamerou, alebo na javisku," povedal pre topky.sk herec.

Podobnú pasiu má aj jeho manželka Janka, ktorej sa v tom istom filme opäť ušla postava jeho manželky. A práve pri tejto príležitosti herec na svoju manželku prezradil, že by sa rada videla už aj v úlohe, ktorá tak úplne nekopíruje ich život. "Sama hovorila, že radšej by si zahrala práve niečo úplne mimo reálie a civilu, nejakú milenku, alebo práve nejakú kontra postavu, kde by sme sa hádali, alebo niečo proti sebe. Niečo, čo v podstate nie je blízke, teda nekopíruje reál a súkromie," bonzol nám Marek.

Marek Majeský a Jana Majeská majú v súkromí ideálny vzťah, no pikantným úlohám vo filme či na javisku sa nebránia. Zdroj: Foto: Vlado Anjel

