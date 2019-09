Poriadna DRZOSŤ slovenského rapera Ega: S luxusným autom lieta priamo po pešej zóne!

BRATISLAVA - Bezočivosť či nepozornosť? Slovenský dídžej a raper Michal Straka (35) alias Ego si mohol po kauze s predraženým cétečkom zavariť na ďalšie opletačky s políciou. So svojím luxusným autom si vyšiel do mesta, no vyzerá to, že mal problém nájsť parkovacie miesto. Jeho prešľap si však všimol aj čitateľ Topiek.

Ľudia, ktorí boli v utorok na pešej zóne v širšom centre Bratislavy, sa nestačili čudovať. Z ničoho nič sa totiž pri nich zjavil biely Lexus, ktorý si to po chodníku namieril až priamo k terase, kde si jeden z posledných tohoročných teplých večerov vychutnávali zákazníci jednej z reštaurácií. Za volantom luxusného auta sedel známy slovenský raper Ego.

Raper Ego zašiel autom až na pešiu zónu. Zdroj: Tip čitateľa

Michal Ego Straka sa mal na terase stretnúť s kamarátmi. Zdroj: Tip čitateľa

Ten podľa svedkov po chodníku zašiel autom až k stolu, kde sedeli jeho kamaráti, a cez okienko začal s nimi debatovať. Až po tom, ako si partia všimla, že si rapera intenzívne fotia ľudia, sa člen kapely Kontrafakt so svojim tátošom otočil a namieril si to na blízke parkovisko. Do reštaurácie sa potom už vrátil po vlastných.

Do reštaurácie sa Ego vrátil už po vlastných. Zdroj: Tip čitateľa

„Je to nová štvrť, nevšimol si to. Tá kocka (pozemná zátarasa, pozn. red.) bola odsunutá. Ale niekto ho na to upozornil hneď, takže ani nevystupoval z auta a hneď to dal preč,” povedal pre Topky Egov manažér, ktorý zároveň tlmočil raperovo ospravedlnenie. Chyba, ktorá vznikla kvôli jeho nepozornosti, však mohla známeho hudobníka vyjsť viac ako samotná večera.

Ego sa za prešľap ospravedlnil. Zdroj: Vibe Festival

„Podľa platného Sadzobníka pokút ukladaných v blokovom konaní za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je platný od 1. júla 2018, je za nerešpektovanie dopravnej značky „Zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ udeľovaná pokuta vodičom motorového vozidla 50 eur,” prezradil Jozef Vydra z portálu podkapotou.sk.

Po upozornení Michal Ego Straka auto otočil a odstavil ho na parkovisku. Zdroj: Tip čitateľa

Našťastie pre Ega jeho priestupok zostal tentoraz mužmi zákona nepovšimnutý. Nabudúce tak snáď bude v záludných bratislavských uličkách obozretnejší.