Turisti uviazli na ostrove Sokotra: Lety zastavili zrážky v Jemene

SANÁ - Viac ako 400 turistov uviazlo na jemenskom ostrove Sokotra po tom, ako boli miestne lety pozastavené v dôsledku zrážok medzi súperiacimi ozbrojenými frakciami v pevninskej časti krajiny. Agentúru AFP o tom v pondelok informovali dvaja miestni úradníci a cestovná kancelária.
„Máme tu viac ako 400 zahraničných turistov... ich lety boli pozastavené,“ uviedol zástupca guvernéra Sokotry pre kultúru a cestovný ruch Jahjá bin Afrár. Podľa ďalšieho miestneho vládneho úradníka boli všetky zahraničné a domáce lety na ostrove pozastavené od vyhlásenia výnimočného stavu koncom decembra. „Máme tu teraz 416 uviaznutých cudzincov rôznej štátnej príslušnosti vrátane viac ako 60 Rusov,“ potvrdil úradník pre AFP pod podmienkou zachovania anonymity.
Letisko ohrozené konfliktom
Na ostrov podľa neho zvyčajne lietajú tri lety týždenne z hlavného mesta Spojených arabských emirátov Abú Zabí, ktoré prepravujú zahraničných turistov. „Apelovali sme na obnovenie letov,“ vyhlásil a dodal, že letisko by malo byť „udržované mimo politického konfliktu“. Cestovná agentúra v Sokotre anonymne potvrdila podobné číslo uviaznutých turistov. Podľa nej je medzi nimi mnoho Rusov aj najmenej dvaja Číňania.
Diplomati zasahujú
Západný diplomat pre AFP povedal, že z ostrova sa snažia dostať desiatky zahraničných turistov, ktorí tam cestovali na oslavy Nového roka. Podľa ďalšieho diplomata sú medzi nimi aj občania Británie, Francúzska a USA. O uviaznutí poľských turistov informoval tiež hovorca ministerstva zahraničných vecí vo Varšave.
Jemen je vo vojne od roku 2014, keď Iránom podporovaní povstalci húsíovia zvrhli vládu, čo viedlo k vojenskému zásahu pod vedením Saudskej Arábie. Nový vnútorný konflikt sa však týka súperiacich ozbrojených frakcií, ktoré sú voľne zoskupené pod vládou, no samostatne podporované Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou. AFP vysvetľuje, že lety z Jemenu a do tejto krajiny boli v uplynulých dňoch v dôsledku eskalácie násilia medzi týmito frakciami výrazne obmedzené.